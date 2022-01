La trágica muerte de un jugador de hockey de 16 años en pleno partido

El joven de apenas 16 años fue degollado accidentalmente durante un partido escolar.

El hockey se vistió de negro por un trágico accidente en el que Teddy Balkind, un jugador de 16 años, falleció tras ser degollado accidentalmente por un accesorio deportivo en pleno partido.

Tras las investigaciones realizadas, la policía catalogó el hecho como un "trágico accidente" ya que no habían elementos para condenar al otro jugador que le cortó el cuello con la cuchilla de su patín, sin embargo, el hecho no deja de ser lamentable.

Según el reporte de las autoridades, el pasado fin de semana se enfrentaron los colegios estadounidenses, St Luke y Brunswick School, en un partido más de su temporada regular donde todo transcurría con normalidad, hasta que ocurrió el incidente.

Massachusetts Hockey joins the entire hockey world in mourning the loss of Teddy Balkind. Our thoughts are with his family and all those impacted by this horrible tragedy.



May Teddy Rest In Peace. pic.twitter.com/3fxCHM8jwZ — UMass Hockey (@UMassHockey) January 8, 2022

Esto pasó...

Teddy Balkind habría chocado contra un jugador del equipo rival y cayó al hielo, mientras que otro elemento del conjunto contrario vendría tras de ellos y al estar tan cerca no pudo esquivarlos, por lo que la cuchilla de su patín habría cortado el cuello del joven de 16 años.

Al ver lo sucedido, los médicos del lugar acudieron para auxiliarlo y transportaron a Teddy al hospital más cercano, su padre estuvo con él en todo momento.

Estando en el hospital trataron de salvarle la vida, pero ya era tarde, pues el daño provocado por el corte profundo era muy intenso y perdió la vida.