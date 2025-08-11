Juicio por el incendio del Hogar Seguro entra en etapa final

-

Este 12 de agosto será la sentencia final del juicio por el caso del Hogar Seguro.

Ocho años después de aquel 8 de marzo de 2017, el juicio se aproxima a su fin, y las madres de las niñas fallecidas y las sobrevivientes del incendio siguen pidiendo justicia.

Desarrollo del jucio del caso Hogar Seguro en la sala del tribunal, durante el proceso judicial. (Foto: archivo/Soy502)

En el caso del Hogar Seguro, 18 personas fueron acusadas por su implicación en los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017, cuando 41 niñas murieron en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

De los 18 sindicados, algunos fueron acusados directos de la tragedia, mientras que otros enfrentan cargos por negligencia, abuso de autoridad y corrupción. De esos 18, 12 personas fueron judicializados, y actualmente son 7 los acusados pendientes de sentencia en este juicio.

Madre de Rosalinda pide justicia por la muerte de las menores de edad en contra de todos los presuntos responsables del Hogar Seguro. pic.twitter.com/iVUMjxlDm9 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) June 19, 2017

Testimonios

Entre los testimonios, se escuchó el de una madre que, relató el sufrimiento que ha vivido desde la pérdida de su hija. "Un juez me la arrebató, le apagaron la sonrisa", expresó, refiriéndose a la pérdida de su hija en el incendio.

"Lo que yo pido es que se haga justicia y que las palabras mías y las de mi hija no queden impunes. Porque todos sus sueños se quedaron apagados, sufro día tras día. Trabajé duro para darle lo mejor, pero me la llamaron delincuente, y eso era mentira. Yo vengo a pedir y limpiar el nombre de mi hija. Es una justicia digna", puntualizó.

Niñas que sobrevivieron al incendio en el Hogar Seguro entregarán un reconocimiento a diputados por aprobación de la pensión vitalicia. pic.twitter.com/RmEQmN05LW — Dulce Rivera (@drivera_soy502) August 28, 2018

En su relato, expresó que desde que ocurrió la tragedia, su vida ha cambiado para siempre. "Desde que pasó lo de mi hija, perdí mi local, he estado enferma y ya no puedo pagar el lugar donde la tengo sepultada", dijo mostrando que el impacto de la tragedia no ha sido solo emocional, sino también económico y físico", reiteró.

41 girasoles que nunca debieron marchitar.

56 niñas que merecían un mundo más justo, más digno.



La tragedia del Caso Hogar Seguro es una herida que nos obliga a no olvidar y a seguir luchando por cada niña y niño en Guatemala.#CasoHogarSeguro #HogarSeguro #JusticiaDigna pic.twitter.com/B84SKXQ2J4 — Fundación Sobrevivientes (@Sobrevivientes1) August 11, 2025

En la diligencia del Tribunal Noveno Penal, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes y la Fiscalía de Femicidio, exhibieron seis colchones de polietileno, los cuales fueron los que esparcieron el fuego dentro del aula en donde estaban las niñas.

El fallo

El 12 de agosto se definirá si los responsables recibirán las penas de hasta 130 años de prisión, como ha solicitado el Ministerio Público (MP).

Entre los acusados figuran Lucinda Marroquín y Armando Pérez Borja, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), así como Carlos Rodas y Santos Torres de la Secretaría de Bienestar Social, quienes enfrentan cargos de homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato a menores, y otros delitos.

El MP ha solicitado que se impongan penas que van de los 4 a los 131 años de prisión en contra de los siete implicados.

Lucinda Marroquín Armando Pérez Borja Harold Flores Brenda Chaman Gloria Castro Carlos Rodas Santos Torres