Guatemalteca Julia Pérez cena con de líderes de biotecnología en Cambridge

  • Por Selene Mejía
17 de octubre de 2025, 17:58
La científica guatemalteca Juilia Pérez compartió detalles de una reunión que tuvo con líderes de biotecnología en Inglaterra. (Foto: Tik Tok)

Julia Alejandra Pérez Santisteban, máster en Biología Molecular del Cáncer, en la University of de Essex, asistió a un importante evento en Inglaterra. 

La científica se reunió con colegas en una cena y documentó su experiencia en sus redes sociales.  Acerca de su profesión afirmó que decidió seguir el camino en la ciencia para rendir homenaje a su abuela, cuyo conocimiento en medicina tradicional la acercó a esta carrera en la que brilla a nivel internacional. 

guatemala
Foto: Oficial.

"La niña de Guatemala que creció viendo a su abuela, una mujer indígena, usar medicinal  tradicional para curar su dolor de estómago, nunca imaginó que estaría cenando junto a líderes en la industria de la biotecnología en la Universidad de Cambridge", reveló. 

Julia afirma que su proposito es "hablar y defender el derecho del conocimiento ancestral para ser reconocido como ciencia y a crear puentes con otras comunidades", además de "exigir la inclusión de minorías en el desarrollo en investigación, para cuestionar y a crecer porque si hay espacio para todos hay espacio para mi abuela y todas las mujeres indígenas que curan con su saber" cerró.

julia 2

Acerca de Julia Pérez

Julia Alejandra Pérez Santisteban, exalumna del El Instituto de Estudios Avanzados de Occidente de Quetzaltenango, realizó una maestría en Biología Molecular del Cáncer, en la University of de Essex de Londres, Inglaterra.

Es creadora de "Wonon" un proyecto social para empoderar a mujeres indígenas en situación vulnerable, para crear oportunidades para ellas en áreas científicas. "Porque cada niño merece la oportunidad de soñar grande y hacer que pase", es su lema. 

