Guatemalteca Julia Pérez cena con de líderes de biotecnología en Cambridge

Julia Alejandra Pérez Santisteban, máster en Biología Molecular del Cáncer, en la University of de Essex, asistió a un importante evento en Inglaterra.
RECUERDA: La guatemalteca graduada en Inglaterra para combatir el cáncer
La científica se reunió con colegas en una cena y documentó su experiencia en sus redes sociales. Acerca de su profesión afirmó que decidió seguir el camino en la ciencia para rendir homenaje a su abuela, cuyo conocimiento en medicina tradicional la acercó a esta carrera en la que brilla a nivel internacional.
"La niña de Guatemala que creció viendo a su abuela, una mujer indígena, usar medicinal tradicional para curar su dolor de estómago, nunca imaginó que estaría cenando junto a líderes en la industria de la biotecnología en la Universidad de Cambridge", reveló.
OTRAS NOTICIAS: Marie Destarac integra de manera oficial la Real Academia de Ingeniería en España
Julia afirma que su proposito es "hablar y defender el derecho del conocimiento ancestral para ser reconocido como ciencia y a crear puentes con otras comunidades", además de "exigir la inclusión de minorías en el desarrollo en investigación, para cuestionar y a crecer porque si hay espacio para todos hay espacio para mi abuela y todas las mujeres indígenas que curan con su saber" cerró.
Acerca de Julia Pérez
Julia Alejandra Pérez Santisteban, exalumna del El Instituto de Estudios Avanzados de Occidente de Quetzaltenango, realizó una maestría en Biología Molecular del Cáncer, en la University of de Essex de Londres, Inglaterra.
Es creadora de "Wonon" un proyecto social para empoderar a mujeres indígenas en situación vulnerable, para crear oportunidades para ellas en áreas científicas. "Porque cada niño merece la oportunidad de soñar grande y hacer que pase", es su lema.
MIRA: