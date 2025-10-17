Marie Destarac integra de manera oficial la Real Academia de Ingeniería en España

-

La guatemalteca Marie André Destarac recibió el diploma como Miembro Asociado de la "Real Academia de Ingeniería" de España.

La científica pertenece a la entidad desde 2024 y esta entrega demuestra la importancia de su trabajo en el área.

Foto: Instagram.

"Con mucha felicidad y una enorme satisfacción, el pasado martes tuve una de las veladas más emocionantes de los años que llevo viviendo en España", expresó.

"Dedico este logro a mi querida abuelita Yoya y mi tía Camila, que sembraron en mí su amor profundo por España y Galicia", afirmó.

En este importante momento la acompañó un ser querido clave para ella. "Le agradezco muchísimo a mi mamá que haya hecho el viaje desde Guatemala hasta Madrid para acompañarme en un día tan especial. Gracias también a los que me apoyan y quieren, este logro también es suyo", continuó.

Foto: Oficial.

Acerca de Marié André Destarac

La científica guatemalteca Marie André egresada de la Universsidad del Valle, ha destacado en Europa por su aporte en la robótica e inteligencia artificial, ha sido parte de listados importantes y formó parte de un documental de la Deutsche Welle, en su versión alemana en el artículo "Las mujeres en España pisan el acelerador con la robótica".

Ha formado parte de "Marsi Bionics", en Madrid, empresa fundada por la ingeniera eléctrica española Elena García. La institución de la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa estatal de investigación CSIC, vivió su gran avance en 2020 con el "ATLAS 2030", un esqueleto de Inteligencia Artificial que ayuda a las personas con discapacidad motora a ponerse de pie y caminar. Destarac jugó un papel clave en el proyecto.

