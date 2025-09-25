Junta Monetaria decide bajar 0.25 % a la Tasa de Interés Líder

-

Las autoridades de la Junta Monetaria dieron a conocer que se redujo 0.25 % a la Tasa de Interés Líder de la Política Monetaria.

Una reducción consistente en 25 puntos básicos del nivel de la tasa de interés líder de política monetaria fue aprobada por unanimidad, dieron a conocer las autoridades de la Junta Monetaria (JM). Lo anterior significa que se redujo de 4.25 por ciento a 4.00 %.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y la JM, explicó que la decisión se tomó con base en el análisis integral

de la coyuntura económica externa e interna y luego de evaluar el Balance de Riesgos de Inflación.

"Las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo positivas, tanto para 2025 como para 2026, sustentadas, principalmente, en el dinamismo del comercio mundial, la resiliencia del consumo privado y mejores condiciones financieras", indicó.

Sin embargo, agregó que se observan riesgos a la baja en el escenario en mención, esto debido a las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel mundial.

En el caso del ámbito interno, resaltó que los indicadores de corto plazo, como ingreso de divisas por remesas, comercio exterior y crédito bancario al sector privado, por mencionar algunos, continúan "registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento del PIB anual previsto para 2025 y para 2026 (4.0% y 3.9% en el valor central, respectivamente)", indica un comunicado de la entidad.

Sobre lo anterior, destacan que persisten "riesgos a la baja asociados, principalmente, a la elevada incertidumbre en el entorno externo".

"El ritmo inflacionario en agosto de 2025 siguió ubicándose por debajo del límite inferior de la meta determinada por la Junta Monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual), como resultado, principalmente, de la disipación de las presiones de inflación por choques de oferta internos de algunos alimentos y de la baja de los precios de los combustibles", explicaron las autoridades.

