Celebran primera convención financiera y empresarial

La Cámara de Finanzas de Guatemala celebró la primera Convención Financiera y Empresarial para analizar "El Futuro del Dinero y la Transformación del Sector Financiero".

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) realizó la Primera Convención Financiera y Empresarial, un evento pionero para líderes del sector financiero, autoridades gubernamentales, empresarios y especialistas en innovación digital, para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el sistema financiero en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

La convención reunió representantes del sistema financiero formal junto con actores del sector productivo, comercial e industrial, considerados los principales usuarios de los servicios financieros.

El presidente de la CFG, José Porras, destacó en la inauguración que "el futuro del dinero no es una abstracción, sino una oportunidad concreta para construir un sistema más sólido, inclusivo y competitivo, que responda a las demandas de empresas y ciudadanos".

Autoridades y representantes del sector financiero y empresarial durante la convención. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

El programa contempló la participación de Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, y Daniel Tobar, intendente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Durante su disertación, González destacó la importancia de impulsar la inclusión financiera como un elemento clave para el crecimiento económico del país.

"La posición de Guatemala en los mercados internacionales resalta la competitividad de sus productos clave. Guatemala se mantiene como un actor relevante en la oferta hacia los Estados Unidos, consolidando su papel en el comercio global", indicó.

Temas abordados

Los paneles temáticos abordaron asuntos clave como:

• Perspectivas hacia el futuro del sector financiero, con la participación de AGIS, Bolsa de Valores Nacional, MICOOPE y los Emisores de Medios de Pago.

• Blockchain, el futuro del dinero y las criptomonedas, con expertos de la Asociación de Blockchain e invitados de El Salvador.

Panel sobre blockchain, el futuro del dinero y las criptomonedas. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

• Medios de pago y billeteras electrónicas, con especialistas del BID Lab, NeoNet, ACH, 5B y Kymatio.

• Fintechs, insurtechs, bigtechs con líderes de la Asociación Fintech de Guatemala, Banco Industrial, Bantrab y BAC Guatemala.

La convención contó con el apoyo de aliados estratégicos nacionales e internacionales, y cerró con un espacio de networking empresarial para fomentar la vinculación entre actores financieros, productivos y tecnológicos.