Congreso juramenta a la Comisión de Postulación para elegir al Fiscal General del MP

La comisión, integrada por figuras judiciales, académicas y del Colegio de Abogados, inicia el proceso formal de selección de aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del MP.

El Congreso de la República juramentó este martes 3 de febrero a los integrantes de la Comisión de Postulación encargada de la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

La ceremonia se realizó durante la sexta sesión ordinaria adicional, tras la convocatoria oficial del Legislativo emitida el 13 de enero mediante el Acuerdo 1-2026.

El Congreso juramentó a la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)

La Comisión de Postulación es responsable de evaluar los perfiles de los aspirantes y elaborar una nómina de seis candidatos, que posteriormente será enviada al Presidente de la República para la designación final del titular del MP.

Entre los integrantes destacan figuras del ámbito judicial y académico del país:

Carlos Rodemiro Lucero Paz- Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en funciones.

Henry Manuel Arriaga Contreras - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala

Julio César Cordón Aguilar - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar

Luis Antonio Urbano Castillo - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Arturo Saravia Altoguirre - Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Francisco Marroquín

Mario Raúl García Morales - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rural de Guatemala.

Pablo Alberto Maldonado Erick Castilla - Decano de la Facultad de Derecho, Universidad del Istmo

Enrique Fernando Sánchez Usera - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia, Universidad Panamericana.

Nery Leonel Anleu Oliva - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Mesoamericana

Luis Roberto Aragón Solén - Decano de la Facultad de Derecho y Justicia, Universidad de San Pablo de Guatemala.

José Ángel Donaldo González Cuevas - Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Occidente

José Andrés Reyes Valenzuela - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Criminológicas y Criminalísticas, Universidad Da Vinci de Guatemala

Luis Felipe Lepe Monterroso - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Regional de Guatemala

Patricia Elizabeth Gámez Barrera - Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Alicia del Carmen Franco Flores - Presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

