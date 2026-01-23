Postuladora TSE: publican convocatoria para aspirantes y estos son los requisitos

-

La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral publicó la convocatoria para aspirantes.

Este viernes 23 de enero se publicó oficialmente la convocatoria para los aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La Comisión de Postulación publicó la convocatoria, en la que invitan a interesados a presentar su papelería.

"A los interesados en participar para integrar la nómina de 20 candidatos de conformidad con el Artículo 141 literal a) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para ocupar las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, deben presentar de forma personal (sin representación alguna), currículum vitae y documentos acreditantes, adjuntando el formulario de solicitud respectivo", se lee en la convocatoria.

Requisitos

Ser guatemalteco de origen.

Ser mayor de 40 años.

Abogado colegiado.

De reconocida honorabilidad.

Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

Haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

"De conformidad con los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Comisiones de Postulación, los candidatos deberán presentar su expediente, adjuntando el formulario de solicitud de inscripción, debiendo incluir los documentos y acreditaciones requeridos en el referido formulario. El curriculum vitae que se presente debe cumplir con los lineamientos requeridos en la guía para la elaboración del mismo. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con indice, debidamente foliada y firmada de forma manuscrita", detalla la convocatoria.

Mientras, el formulario de solicitud de inscripción con todos los requisitos a presentar y la referida guía de elaboración del CV se pueden descargar en la página web de la postuladora (https://postulaciontse.usac.edu.gt) los cuales estarán disponibles un día después de la aprobación.

La postuladora recibirá papelería en el Salón Mayor, Casa Larrazábal, Sede del Congreso de la República de Guatemala.

Del 25 de enero de 2026 al 28 de enero de 2026 de 8:00 horas a 18:00 horas.