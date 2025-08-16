"Jurassic world: el renacer" vence a Marvel y DC en la taquilla

- El marketing de superhéroes no bastó para desbancar al mundo jurásico. LEE: Confirman que "Jurassic World" será una trilogía Los dinosaurios se imponen en la taquilla internacional frente a los héroes, dejando en claro que la saga de reptiles terrestres nunca pasará de moda. Ni toda la fuerza de Superman, ni todo el ingenio del líder de Los 4 fantásticos lograron destronar a Jurassic world: el renacer, que se corona como la cinta más taquillera del verano. "Superman" y "Los Cuatro Fantásticos" no logran superar el éxito jurásico. (Foto: X) ENTÉRATE: Las películas más esperadas del 2025 en cines de Guatemala El mundo jurásico domina una recaudación internacional de más de Q6 mil millones a nivel global, seguido por el héroe de la esperanza con Q4 mil millones 710 mil y, por último, la familia fantástica con más de Q3 mil millones 562 mil. Los cómics pierden terreno frente al rugido de los dinosaurios. (Foto: X) Aunque las películas basadas en historietas de cómics fueron las que más invirtieron en marketing durante la temporada, no terminaron por ser el hit que ambos estudios esperaban.