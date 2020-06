Juventus empata 0-0 con Milan y avanza a final de Copa de Italia

El 'Calcio' regresó este viernes con un duelo entre dos clubes históricos pero sin goles: la Juventus se clasificó para la final de la Copa de Italia pese a empatar 0-0 en casa ante un Milan que jugó con diez casi todo el encuentro, este viernes en la vuelta de semifinales.

El partido pudo ser ganado por los locales, sin embargo Cristiano Ronaldo falló un penal en la primer parte.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Ronaldo missing a Penalty when Juve need him the most pic.twitter.com/vGYLOTDvkC — Ryan (@MessiCF10) June 12, 2020

La final, se jugará el miércoles en el Olímpico de Roma, medirá a los de Ronaldo contra Nápoles o Inter de Milán, que se miden este sábado en la vuelta de la segunda semifinal.

Not sure Cristiano Ronaldo is a fan of Lucas Paqueta... pic.twitter.com/UXay1eBXSg — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 12, 2020

El de este viernes era el primer partido de competición en el fútbol italiano desde que la pandemia del nuevo coronavirus obligó a detener el deporte en marzo y la 'Juve' fue incapaz de marcar a un equipo en inferioridad, haciendo valer el empate 1-1 que había logrado 'in extremis' en la ida en San Siro a mediados de febrero.