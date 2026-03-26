Juzgado convalidó medidas cautelares a vehículos de Pedro Duque

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Cinco vehículos propiedad de Pedro Duque tienen medida cautelar dictada por el Juzgado de Extinción de Dominio.

La Fiscalía de Extinción de Dominio informó que el juzgado especializado convalidó medidas cautelares decretadas a cinco vehículos que le fueron incautados a Pedro Duque Soto, acusado en el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional. (CHN).

Los cinco vehículos con medida cautelar son:

Aston Martin, DB11 coupé, modelo 2017, negro policromado

Camioneta Bentley, modelo 2019, azul zafiro oscuro;

Mazda 2, modelo 2023, gris;

Camioneta Mazda CX5-Touring G AWD, modelo 2018, azul con negro,

Nissan Silvia, modelo 1995, blanco.

Además, se convalidaron medidas cautelares sobre 10 armas de fuego a nombre de Pedro Duque, las cuales fueron incautadas durante allanamientos por el caso CHN.

Este es uno de los vehículos de Pedro Duque con medida cautelar. (Foto: MP)

Vehículos de Pedro Duque con medida cautelar. (Foto: MP)

Ligado por caso CHN

El lunes 23 de marzo, el juez Mario Hichos continuó con la audiencia de primera declaración en contra de Pedro Duque y resolvió ligarlo a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y estafa propia en forma continuada.

La implicación de Duque es con el desfalco al CHN por más de Q20 millones. Según resolvió el juez, existen elementos suficientes que hacen sospechar de la participación de Duque en los hechos de los que le acusa el Ministerio Público (MP).

"Para su servidor, sí concurren suficientes indicios para considerar la posibilidad de que usted, Pedro Alejandro Duque Soto, haya participado en los hechos en las diversas plataformas que le fueron a usted indicados", dijo el juez.

Duque está en prisión preventiva, mientras la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 21 de julio.