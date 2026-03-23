Desfalco al CHN: Pedro Duque queda ligado a proceso penal

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El MP acusa a Pedro Duque de liderar el desfalco de más de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional.

Durante la mañana de este lunes 23 de marzo, el juez Mario Hichos continuó con la audiencia de primera declaración de Pedro Duque y resolvió que este queda ligado a proceso penal por su implicación en el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional por más de Q20 millones.

Según resolvió el juez, existen elementos suficientes que hacen sospechar de la participación de Duque en los hechos de los que le acusa el Ministerio Público (MP). Además, el juez certificó lo conducente en contra de Carlos Moreira, de quien, hasta el momento, se desconoce su implicación dentro de la estructura que desfalcó al banco.

Pedro Duque ya está en tribunales.



Este lunes continúa la audiencia de primera declaración en su contra. pic.twitter.com/qTPweAGtU2 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 23, 2026

Duque escuchó la resolución acompañado de sus abogados.

*Información en desarrollo. Ampliaremos.