La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará pronto el Triángulo Norte de Centroamérica para abordar el tema migratorio.

Durante una reunión con su asesora de Seguridad Nacional, Nancy McEldowney, Harris anunció que pronto visitará el Triángulo Norte de Centroamérica.

En la gira de trabajo para revisar asuntos migratorios, hará una parada especialmente en Guatemala y México.

Durante la reunión, se abordó que el viaje tiene como objetivo revisar las causas fundamentales de la migración.

NEW: @VP tells me she will soon take a trip to the Northern Triangle to discuss the root causes of northern migration. Will include stops in Mexico and Guatemala pic.twitter.com/6vAsaUtj5G — Christian Datoc (@TocRadio) April 14, 2021

Además revisarán temas como ayuda humanitaria, desarrollo económico entre otros.

Hace algunos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de todo el trabajo del gobierno en el tema migración, incluyendo la supervisión de los secretarios de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y de Salud, Xavier Becerras, ambos funcionarios hispanos.