Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina Bantrab

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
14 de agosto de 2025, 15:49
La colombiana&nbsp;Karen Villamizar&nbsp;alza los brazos al cruzar la meta en la primera etapa de la Vuelta Femenina Bantrab. (Foto: Nuestro Diario)

La colombiana Karen Villamizar, de 27 años, elevó los brazos al cielo al cruzar la meta en soledad y se consagró ganadora de la primera etapa en la Vuelta Femenina a Guatemala 2025.

La ciclista sudamericana impuso condiciones desde los primeros compases de la competición que constó de 92 kilómetros en un circuito de 5 vueltas en Santa Apolonia, Chimaltenango.

 

 

Fue un recorrido multicolor, con un terreno plano y buen clima para que las ciclistas expusieran su talento arriba de sus bicicletas.

Villamizar llegó a la meta con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 28 segundos. El segundo puesto fue para la también cafetera Camila Valbuena y en el tercer lugar se ubicó Gaby Soto, la mejor guatemalteca del evento.

 

 

Heidy Flores se puso el mailot de mejor sub-23, Miriam Núñez encabeza la clasificación de montaña y Jannie Salcedo (13 puntos) la clasificación de metas volantes.

La emoción del pedal continuará este viernes con la segunda etapa, un circuito de 5 vueltas en San Juan Argueta, Sololá.

