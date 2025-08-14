Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina Bantrab

La colombiana Karen Villamizar, de 27 años, elevó los brazos al cielo al cruzar la meta en soledad y se consagró ganadora de la primera etapa en la Vuelta Femenina a Guatemala 2025.
La ciclista sudamericana impuso condiciones desde los primeros compases de la competición que constó de 92 kilómetros en un circuito de 5 vueltas en Santa Apolonia, Chimaltenango.
Fue un recorrido multicolor, con un terreno plano y buen clima para que las ciclistas expusieran su talento arriba de sus bicicletas.
Villamizar llegó a la meta con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 28 segundos. El segundo puesto fue para la también cafetera Camila Valbuena y en el tercer lugar se ubicó Gaby Soto, la mejor guatemalteca del evento.
Heidy Flores se puso el mailot de mejor sub-23, Miriam Núñez encabeza la clasificación de montaña y Jannie Salcedo (13 puntos) la clasificación de metas volantes.
La emoción del pedal continuará este viernes con la segunda etapa, un circuito de 5 vueltas en San Juan Argueta, Sololá.