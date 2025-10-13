Karin Herrera se pronuncia sobre los 20 peligrosos reos fugados en Fraijanes II

-

Ministro de Gobernación aún no se ha pronunciado al respecto.

Un total de 20 reos de alta peligrosidad que pertenecen al Barrio 18, se dieron a la fuga tras haber estado privados de libertad en el centro carcelario Fraijanes II.

El Sistema Penitenciario (SP) informó la mañana de este domingo 12 de octubre.

Las horas han transcurrido y el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien se encuentra de gira por Europa, no se han pronunciado sobre esta alarmante situación.

Sin embargo, la presidenta en funciones, Karin Herrera, indicó por medio de su cuenta de X que "es inaceptable lo sucedido en el Sistema Penitenciario y los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley".

Es inaceptable lo sucedido en el @_SPGuatemala y los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley.



— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) October 13, 2025

Asimismo, dijo que "desde la tarde de ayer he dado seguimiento a los hechos, y hoy instruí al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que es prioritaria la búsqueda y recaptura de los 20 reos que ya no se encuentran en Fraijanes II".

Agregó que, a la mayor brevedad, se informe al pueblo de Guatemala a través de una conferencia de prensa.

De momento, Jiménez no se ha pronunciado al respecto.