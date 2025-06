Karla Calvillo dedica curiosa canción al tránsito de la ciudad

-

Karla Calvillo sorprendió al inspirarse en el tránsito de Guatemala para hacer una canción mientras esperaba con paciencia.

A través de las redes sociales la locutora dedicó una melodía al reto que muchos guatemaltecos atraviesan durante las horas pico en las carreteras de la capital.

Con la música de "Si antes te hubiera conocido" de Karol G, la comunicadora guatemalteca hizo una divertida versión con la que muchos se identificaron.

Karla habló del paso de la Calzada San Juan, agregando otros puntos que se congestionan usualmente: "Para los que pidieron la San Juan en la parodia del tránsito, ahí les va", escribió.

La letra:

Qué hubiera sido si antes hubiera yo salido

Seguramente estaría llegando a mi destino

¡Ay qué martirio! en esta pinche cola

Tres horas me hice yo a Vista Hermosa

La paz se está poniendo horrorosa

Y por la Roosevelt está peor la cosa, estoy ansiosa

San Cristobal ya colapsó, en Villa Nueva no hay solución

Por la Martí hay atrancazón, Carretera ya se atascó

En la San Juan todo se inundó, por Los Próceres no es opción

El Naranjo a vuelta de rueda, el Atlántico da terror

De inmediato los seguidores reaccionaron por la creatividad de Calvillo y la astucia con la que incluyó varios sectores.

Acerca de Karla Calvillo

Es locutora, cantante, bailarina y actriz de teatro, fue parte de musicales "Pocahontas", "Godspell", "West Side Story", "Once On This Island", "Jesucristo Súper Estrella", "Chicago-Cabaret".

Estuvo en el programa "A todo dar" de la emisora Yosi Sideral, integró el programa de Guatevisión "De fiesta". Como cantautora cuenta con los temas "Radar", "Ese lugar" y "Para qué". Es parte del proyecto de música nacional "El Ensayadero".

