"Mi cara no se ve así": Karol G explota contra revista que modificó su imagen

La cantante colombiana no se contuvo y expresó su descontento con la revista que alteró visiblemente su imagen.

Este jueves 6 de abril, Karol G sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de hacer una publicación en la que demostró su descontento por un incidente.

Y es que la "Bichota" no se quedó callada luego de que la famosa revista GQ adornara su portada con una fotografía de ella, pero con excesivos retoques que la hacen ver irreconocible.

Según la cantante, aunque pudo ver las imágenes antes de salir al público y expresó su inconformidad por cómo lucía, los editores ignoraron su opinión y aún así lanzaron las tomas.

La imagen de portada por la que Karol G se molestó. (Foto: GQ)

"Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural.

Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada", se lee en la publicación que hizo en Instagram junto a una imagen de ella al natural.

La intérprete de "Tus gafitas" continuó explicando que más que una falta de respeto hacia su persona, considera que es irrespeto a todas las mujeres que buscan romper con los estereotipos día con día.

La publicación de Karol G causó revuelo entre sus seguidores, pues ya acumula más de tres millones de reacciones. Hasta el momento, la revista no ha mostrado su postura ante la indignación de la cantante.

Mira la publicación: