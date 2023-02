El radical cambio de Karol G tras someterse a cuatro cirugías

Este 14 de febrero, la cantante colombiana Karol G está de cumpleaños y en este paso, se ha sometido a cuatro cirugías, sorprendiendo así con su antes y después.

Varias fotografías de Karol G se han viralizado en redes sociales, las cuales dejan ver el radical cambio de imagen que ha tenido con el pasar del tiempo.

Como lo ha declarado en entrevistas pasadas, la colombiana no esconde cuáles son los arreglos estéticos que se ha hecho, esto a diferencia de otras celebridades.

Según Karol G, de 30 años, ha ingresado a sala de quirófanos en cuatro ocasiones, donde una de las cirugías que se practicó fue aumento de busto y lo hizo por razones estéticas.

Sin embargo, las otras tres operaciones que se hizo fue más que todo por cuestión de salud. Aunque no se saben los mayores detalles de las otras res cirugías, profundizó que su complexión sí ha representado un problema para ella, y no por su aspecto físico, sino porque le ha traído problemas de salud.

"En primer lugar me afectaba porque yo dije '¿y qué si yo me quiero volver una gordita?' ¡Qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro", dijo Karol G.

*Con información de Qué Noticias.