Karol G en Vogue: “quiero ser una artista de trascendencia”

Karol G habla sobre su evolución emocional y artística.
Karol G protagoniza la portada de Vogue México noviembre 2025 y reflexiona sobre el impacto de su nuevo álbum, Tropicoqueta, un proyecto que define como el más profundo de su carrera.
"Todo partió de una lista que decía: 'Voy a crear el mejor álbum de toda mi carrera'", confiesa la colombiana, quien convirtió su visión en un homenaje a la música latina, desde la cumbia hasta la ranchera.
Sobre su propósito artístico, Karol G es contundente: "Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia". Y añade: "La tendencia crea un impacto momentáneo, pero el día de mañana cómo vas a ser recordado me preocupa más".
Tropicoqueta también marca su evolución emocional y creativa: "Hacer este disco fue una escuela que nunca había tenido... Escuchar a 60 músicos tocar me hizo crecer muchísimo". Fiel a su identidad, asegura que su fuerza nace de la autenticidad: "No lo quiero hacer por impresionar, sino por conectar".
"Yo me tuve que poner como reto dejar de pensar que era mujer en una industria de hombres" asegura la cantante colombiana sobre su evolución como artista.
Con determinación y orgullo, la artista resume su visión del poder femenino: "No hay nada más poderoso que uno mismo creerse algo. Mi mensaje hacia las mujeres es: 'Haz lo que tu corazón te diga. Siéntete la mejor, levántate todos los días y di: lo voy a lograr'".
En cuanto a su faceta como actriz, tras su participación en la serie Griselda junto a Sofía Vergara, Karol confiesa que le encantaría hacerlo de nuevo. "Fue una experiencia super grande. Me hace conocer cosas en mí que no tengo ni idea. Sí, he tenido propuestas, creo que en el futuro podríamos ver a Carolina actuando en otras cosas".
"A mí me encantaría ser la mala, la villana", confiesa entre risas, dejando claro que quiere seguir explorando su versatilidad artística.