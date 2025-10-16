Karol G arrasa en la pasarela de Victoria's Secret

Karol G hizo historia como representante latina en el desfile del "Victoria's Secret Fashion Show 2025", con su música y como modelo.
OTRAS NOTICIAS: Ana Lendl se luce en la preliminar de Miss Grand Internacional
La colombiana interpretó temas de su reciente álbum 'Tropicoqueta', y lució como un ángel en el desfile.
El evento más sensual de la moda se celebró en la casa de la marca, ubicada en la 640 Fifth Avenue, en New York.
La dirección creativa estuvo a cargo de Adam Selman y se festejó la noche del miércoles 15 de octubre.
Además de Karol G también cantó Madison Beery, la agrupación de K-Pop 'Twice' y Missy Elliott.
La Bichota cantó "Ivony Bonita" con el inicio a cagrgo de Bella Hadid, luego "Foreva Latina" con Valentina Castro Rojas, quien se convirtió en la primera modelo colombiana en participar en el 'Victoria's Secret Fashion Show'.
Tras esto Karol voló y se contoneó por el escenario provocando euforia en los asistentes, luciendo un enterizo de encaje rojo mientras, el escenario se iluminó con un letrero con la frase 'Latina Forever'.
MIRA: