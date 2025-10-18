KC Porter recibe homenaje por su aporte a la música en Guatemala y cuenta anécdotas

-

El productor, compositor y cantautor KC Porter recibió el Honoris Causa por la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci, como homenaje su legado musical en Guatemala, Soy502 conversó acerca de su vida en el país.

El estadounidense Karl Cameron es miembro de una familia cuyo trabajo enriqueció el arte nacional. Su padre Bob Porter, fue trompetista, escritor de música para televisión, productor discográfico, escritor y presentador de radio estadounidense, realizó 175 álbumes de blues y fue responsable de la reedición de numerosas grabaciones clásicas de blues y jazz.

En 2009 fue incluido en el Salón de la Fama del Blues, además de formar varias big bands guatemaltecas, Mercy Porter fue guionista de la famosa serie de televisión "I love Lucy".

El legado de KC Porter para Guatemala

KC hizo producciones para Michael Jackson, Ricky Martin, Santana, Selena, Laura Pausini, Celine Dion, Luis Miguel, Emmanuel, María Conchita Alonzo, Los Fabulosos Cadillacs, Maná entre otros.

En el país trabajó con Malacates Trébol Shop, Gaby Moreno, Glass Collective, Elizabeth de Guatemala y Paco Cáceres entre muchos más. En 1970 se mudó con sus padres a Guatemala, donde se empapó de los ritmos nacionales conociendo la marimba y otros géneros latinos.

A los 11 años, comenzó a estudiar piano y a los 17 regresó a Estados Unidos para especializarse en música en Cal State Stanislaus. Ha ganado varios premios Grammy y Latin Grammy, y ha trabajado en más de 409 álbumes que han sido un éxito, con millones en ventas.

En una amena y emocional conversación reveló sus anécdotas a Soy502:

"Es un honor mas para mí, como hijo de Bob Porter y Mercy Porter, recibir este nombramiento, ellos abrieron el camino, yo estoy manejando en una carretera que ya fue asfaltada, lo acepto en honor a ellos y a mi amor por Guatemala, me siento muy agradecido, hay tanto talento en el país que estoy seguro y espero otros Honoris Causa.

Un consejo de su padre

"Mi papá era trompetista y yo soy pianista pero quería aprender el instrumento y, en lugar de decirme 'te puedo enseñar', porque era muy abierto a ofrecer conocimiento, me dijo: 'conviértete en un master en el piano primero y cuando seas el mejor me hablas', lo tomé como que él esperaba que fuera un maestro en el piano antes de hacer algo más y lo valoré mucho".

Además de las producciones, KC se enfocó en ser un agente de cambio, compartiendo sus conocimientos en el "Campamento de Compositores", para jóvenes de distintas comunidades del país.

También es miembro fundador de "Oneness", organización sin fines de lucro que promueve la unidad racial a través de la música, las artes y la educación.

Su experiencia al trabajar con músicos guatemaltecos

"Trabajar con guatemaltecos es muy divertido, son más resilientes, en los altos y bajos y en los retos, a pesar de los obstáculos hacen las cosas al máximo, con excelencia, no sé a que se debe pero, haber trabajando en Guatemala se me pegó un poco esa actitud, tengo el deseo de hacer las cosas con calidad, trabajar con las herramientas que hay y sacar el mejor provecho".

¿Qué significa Guatemala para KC Porter?

"¡Mi corazón tiene la forma de Guatemala! Es una tierra muy especial para mi familia y para mi padre en especial, ya en sus últimos años años decía que extrañaba mucho a sus amigos y quiero seguir su ejemplo, me gusta aportar lo que pueda, admiro mucho a los músicos y productores guatemaltecos y les tengo mucho respeto".

¿Cómo sabe KC Porter si una canción va ser exitosa?

"Nunca se sabe, por ejemplo, no tenía idea de cuánto despegaría Santana o Ricky (Martin). Sony estaba detrás de Ricky pero quería hacer algo o parecido a la balada, como productores tenemos que saber lo mejor para el artista y a Ricky los ritmos latinos le funcionaban bien y lo hicimos así, Julio Iglesias fue perfecto para baladas sin embargo en ritmos tropicales no tenía la fuerza de Ricky, es necesario ver todo el panorama y no cerrarse, les dimos más opciones y la gente fue eligiendo qué quería de él".

"A los futuros productores les digo, no sé si es algo con lo que nacemos, pero cuando entro a edición, veo el reloj por la mañana y luego no siento cuando se pasa el día, no siento que estoy trabajando, si estas enamorado de lo que haces no vas a darte cuenta que es un trabajo".

"Encuentra tu llamado en la vida, para mí este lo era, estuve rodeado de música, es lo que llevo en la sangre y para mí, la música fluye, es algo que puede hacer y disfruto".

Acerca del Honoris Causa de la Universidad Da Vinci

Esta distinción se otorga a quien tiene como misión, crear oportunidades y transformar vidas, a través del arte y la educación para la formación de músicos, productores y artistas visuales.

Simboliza la unión entre una vida dedicada a la música con visión global y el compromiso de la academia guatemalteca de proyectar al mundo el talento y las oportunidades que surgen en nuestro país.

En la gala celebrada en el teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano IGA, el estadounidense que es considerado por muchos como guatemalteco, fue ovacionado en una gala especial a la que asistieron familiares, amigos y artistas que en su momento se han visto enriquecidos por el talento de KC Porter.

Malacates Trébol Shop, Elizabeth de Guatemala, Gloria Cáceres, Betsy García, Esperanto, Alux Nahual, Master Fader, el maestro Malin Villagran, organizaciones como AEI, Aginpro, entre otros, se unieron a la felicitación y agradecimiento a una carrera de entrega.

