¿Keanu Reeves y Alexandra Grant se casaron? Esto se sabe

Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían sellado su amor en una boda íntima en Europa.
El actor canadiense ha sido tendencia en las plataformas, debido a que un medio ha confirmado que el intérprete de John Wick se habría casado en secreto con su novia.
"Keanu Reeves de 61 años y Alexandra Grant de 52 se casaron discretamente durante un viaje a Europa a principios de este verano", revela el medio Radar Online, citando a fuentes cercanas a la pareja.
De acuerdo con el sitio, Reeves y Grant habrían decidido unir sus vidas en Europa, de forma muy íntima y discreta, ya que querían una ceremonia privada y solo para ellos.
A diferencia de las relaciones tradicionales, su amor se fue fortaleciendo con los años, pasando casi una década como amigos, confirmando su relación a finales de 2019. Por el momento, ninguna de las estrellas ha confirmado su matrimonio.