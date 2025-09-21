Versión Impresa
¿Keanu Reeves y Alexandra Grant se casaron? Esto se sabe

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de septiembre de 2025, 15:04
Keanu Reeves&nbsp;se convirtió en tendencia tras rumores de un matrimonio secreto. (Foto: X)

Keanu Reeves y Alexandra Grant habrían sellado su amor en una boda íntima en Europa.

El actor canadiense ha sido tendencia en las plataformas, debido a que un medio ha confirmado que el intérprete de John Wick se habría casado en secreto con su novia.

La boda habría ocurrido a principios del verano durante un viaje por Europa. (Foto: X)
"Keanu Reeves de 61 años y Alexandra Grant de 52 se casaron discretamente durante un viaje a Europa a principios de este verano", revela el medio Radar Online, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Tras casi una década de amistad y varios años de relación, habrían decidido dar el sí. (Foto: X)
De acuerdo con el sitio, Reeves y Grant habrían decidido unir sus vidas en Europa, de forma muy íntima y discreta, ya que querían una ceremonia privada y solo para ellos.

A diferencia de las relaciones tradicionales, su amor se fue fortaleciendo con los años, pasando casi una década como amigos, confirmando su relación a finales de 2019. Por el momento, ninguna de las estrellas ha confirmado su matrimonio.

