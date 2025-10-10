Kimi, la niña viral que enseña inglés a su padre guatemalteco en EE.UU.

-

Kimi Pu es una pequeña estadounidense que se hizo viral al crear una cuenta en redes donde muestra el proceso al enseñar inglés a su padre guatemalteco.

La pequeña de 9 años apareció en el programa matutino "Today Show" al convertirse en creadora de contenido compartiendo sus anécdotas como "maestra" de inglés de su papá.

"Empecé a enseñarle inglés a mi papá cuando era muy pequeña porque noté que necesitaba mucha ayuda en restaurantes, tiendas y al hablar con sus clientes, no entendían lo que decía", explicó Kimi, residente de Arizona, Estados Unidos, al medio estadounidense.

Nicolás Pu es paisajista en el país del norte y reveló que el hecho de no saber inglés le ha limitado la posibilidad de interactuar con sus clientes y personas en el día a día. Su idioma materno es K'ich'e y aprendió español a los 13 años.

Ambos se han hecho famosos en Tik Tok e Instagram con su perfil llamado "Kimi and Her Dad" (Kimi y su papá).

Kimi imparte clases muy prácticas y entretenidas, al aplicarlas en la vida real, con herramientas de trabajo y accesorios para el hogar para que él pueda nombrarlos y poco a poco los reconozca en inglés.

También realizan viajes al supermercado para conocer los nombres de los productos básicos como las verduras y frutas y recrean situaciones que podrían ocurrir en la vida diaria.

Otra de las estrategias de la pequeña profesora, es recrear posibles eventos importantes como ser multado en el tránsito, o interactual con clientes que se niegan a pagar por el trabajo de jardinería que hace Nicolás, todo para que él pueda estar preparado y defenderse correctamente.

En Estados Unidos las personas que no hablan el idioma son muy vulnerables ya que no conocen sus derechos y obligaciones, Kimi está haciendo que su familia prospere al poder comunicarse con la herramienta más importante: la comunicación.

