Modelo guatemalteca Lupita Dardón recorre Latinoamérica en bicicleta

-

Lupita Dardón decidió dejar por un momento las pasarelas para tomar el reto de recorrer Latinoamérica en bicicleta.

OTRAS NOTICIAS: Así luce la indumentaria maya en la pasarela del New York Fashion Week

La guatemalteca fotógrafa y modelo se lanzó a esta aventura junto a su novio, para descubrir nuevos paisajes y culturas, en una especie de reto personal donde invita a sus seguidores a vivir la experiencia junto a ella.

Foto: instagram.

"Nunca pensé que haría una travesía así, sin embargo me enamoré de Diego (originario de Holanda), quien por tres años había soñado con hacer esta ruta. Siempre quise viajar por el mundo y hace 4 meses perdí a mi papá, quien también amó la aventura, por ello, para mí, este viaje es una forma de atravesar mi duelo y reconectar con ese espíritu explorador que él cultivó en mí", dijo a Soy502 en una entrevista.

Todo comienza en Esquipulas, de donde Dardón es originaria y concluye en Argentina, recorriendo cada país en bicicleta como único medio de transporte. "Les invito a no perderse de nada", dijo en su primera publicación.

@lupitadardon #elsalvador #cicloturismo #bicycletouring #visitelsalvador #503 ♬ More of My Time (Lofi) - Muspace Lofi

¿En cuánto tiempo recorrerán la región?

"No tenemos una agenda definida, creemos que lo vamos a conseguir en un año, sin embargo hay días en que por las condiciones del clima y la calidad de los caminos podríamos avanzar más rápido o más lento", dijo.

Su compañero de viaje y de amor, Diego, ha realizado estos recorridos y según cuenta Lupita, en los últimos 2 años ya ha hecho Ultracicling, (ciclismo de ultra distancia) por ello es una guía importante en el debut de la modelo sobre ruedas.

Foto: Instagram.

"No tengo experiencia con el ciclismo, la verdadera preparación para este viaje fue solamente un mes, haciendo recorridos de aproximadamente 20-30kms. El resto del entrenamiento sigue siendo ahora que ya estamos en el viaje, pues por ahora nuestros recorridos diarios no sobrepasan los 55kms", contó.

Sus básicos de viaje

1. Lupita afirmó que para ella es fundamental un botiquín para cualquier emergencia.

2. Equipo de campamento y un set para cocinar, además de un filtro de agua.

3. Blusas de manga larga para proteger del sol y bloqueador solar.

4. Buenas luces para la bicicleta.

5. Capa para la lluviay kit de herramientas para la bici, incluyendo repuestos extra.

Foto: Instagram.

6. "Indispensable no olvidar tu amabilidad, ya que te abrirá muchas puertas en el camino", afirmó como tip.

7. Ropa y toalla de secado rápido.

8. Panniers impermeables, o en su defecto, bolsas plásticas para poner todo tu equipaje.

9. Buenos guantes para proteger las manos.

10. Batería extra para celular.

Toma nota: "empaca lo más ligero que se pueda pues el peso puede ser un gran problema".

@lupitadardon #quehayenmibolso #cicloviajero #biciturismo ♬ EVERLASTING LOVE - GROWS

"Apenas estamos iniciando la travesía pero desde ya puedo decir que un viaje de esta magnitud no es para cualquier persona, porque no es cómodo, el clima es impredecible, hay momentos de mucho cansancio... Sin duda te hace apreciar lo fácil que es la vida estando en casa. Pero la recompensa son los paisajes, la gente que conoces en el camino y la satisfacción de ver lo capaz que es tu cuerpo para llevarte a otros sitios".

Apoya a Lupita

Para seguir su travesía síguela en su cuenta de Instagram y Tik Tok: @lupitadardon, también puedes apoyarlos moral y económicamente: "creamos el link https://buymeacoffee.com/lupitaydiego por cualquier empujoncito", expresó.

Foto: Lupita Dardón.

MIRA:

@lupitadardon #cicloturismo ♬ Gta San Andreas (Instrumental Version) - Fk Music