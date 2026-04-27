Luis Enrique: "Ningún equipo es mejor que el PSG, no tengo dudas"

El DT español del PSG, Luis Enrique, afirmó este lunes que ningún equipo es "mejor" que el conjunto parisino, que el martes disputa la ida de semifinales de Champions ante el Bayern Múnich.
OTRAS NOTICIAS: Luka Modric será operado, pero no peligra su presencia en el Mundial
Luis Enrique precisó, sin embargo, que los alemanes están "un poco por encima" en "términos de regularidad".
"Son los dos mejores equipos de Europa, incluso si el Arsenal está haciendo una buena temporada. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima de nosotros. Pero en términos de lo que demostramos, no hay ningún equipo mejor que nosotros".
"Después de quedarnos fuera del Top 8 (de la liguilla de 36 equipos de la primera fase), ya dije que no había ningún equipo mejor que nosotros", insistió.
El equipo parisino, vigente campeón de la Champions, llega por tercer año consecutivos a semifinales de la competición europea más prestigiosa.
"Lo que puedo decir es que es un placer y que es merecido. Recuerdo la primera semifinal ante Borussia Dortmund: tuvimos seis balones a los postes, pero el Borussia ganó los dos partidos (2024). Pero hay que ser ambicioso para estar aquí, creo que lo somos. Podemos llegar un poco más lejos", dijo.