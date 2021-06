Krejcikova conquista Roland Garros, su primer título de Grand Slam

Barbora Krejcikova se convirtió en la primera tenista checa que se corona en Roland Garros en los últimos 40 años, sucediendo a Hana Mandlikova, campeona en 1981.

La checa Barbora Krejcikova (33ª del mundo) estrenó este sábado su palmarés de títulos del Grand Slam al conquistar Roland Garros, tras derrotar en la final a la rusam Anastasia Pavlyuchenkova (32ª), por 6-1, 2-6, 6-4.

Es casi imposible que Krejcikova olvide sus últimas tres semanas en Francia.

La checa, que presentaba un palmarés sin títulos en individuales hace un mes, conquistó punto a punto Estrasburgo, a finales de mayo, y después el Grand Slam parisino.

Una racha victoriosa inesperada para una jugadora que, hasta entonces, no había pasado de octavos en un "Grande".

"Es realmente difícil encontrar las palabras, no alcanzo a creer lo que me ha pasado, no logro creerme que acabo de ganar un torneo de Grand Slam", se congratuló la checa.

A sus 25 años, su mejor resultado en Grand Slam eran los octavos de final el año pasado en París. La checa participó en su quinto "Grande" y en su tercer Roland Garros, aunque aún no ha debutado en Wimbledon ni en el US Open.

Krejcikova se convirtió en la primera tenista de su país en coronarse en Roland Garros en los últimos 40 años, sucediendo a Hana Mandlikova, campeona en 1981.

La ganadora dedicó su victoria a la antigua campeona de Wimbledon Jana Novotna, fallecida hace cuatro años, víctima de un cáncer, a los 49 años.

Recuerdo a Novotna

"Pasé mucho tiempo con Jana antes de que falleciese. Las últimas palabras que me dijo fueron 'disfruta del tenis y trata de ganar un Grand Slam'. Sé que ella me está cuidando", confesó Krejcikova, una tenista que ni siquiera formaba parte del top-100 mundial cuando se disputó el Grand Slam francés el pasado mes de octubre.

Pero merced a esta victoria de prestigio, Krejcikova alcanzará el lunes el puesto 15 en el ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera.

La ganadora recibió el trofeo Suzanne-Lenglen de manos de la leyenda del tenis Martina Navratilova, checoslovaca nacionalizada estadounidense, campeona dos veces en París (1982, 1984).

Este sábado, quizá por lo mucho en juego, no se pudo ver el mejor tenis de ambas contendientes.

Aunque hubo 34 'winners' para Krejcikova y 23 para Pavlyuchenkova, también se pudieron ver muchos errores no forzados (31 para la checa y 16 para la rusa).

En la final de este sábado fue la checa la que gestionó mejor la presión del escenario.

"Quiero enviar un gran agradecimiento a mis amigos que atravesaron el planeta para venir a verme hoy. Quizá pensaban que sería mi única final", bromeó Pavlyuchenkova, quien a sus 30 años dejo pasar la ocasión de convertirse en la primera jugadora en la era Open en conquistar un primer torneo de Grand Slam más allá de su 50ª tentativa.

La edición de 2021 fue la sexta consecutiva en que ve coronarse a una tenista que nunca antes había conquistado un Grand Slam.

Posible doblete

El domingo, Krejcikova, asociada con Katerina Siniakova, con la que conquistó la edición de dobles de Roland Garros en 2018, buscará un nuevo 'Grande' por parejas.

"No sé cómo lo haces jugando también el doble", la alabó Pavlyuchenkova, quien fue eliminada en cuartos de final en dobles.

La última jugadora en haber alcanzado el mismo año las finales de individual y de dobles en Roland Garros era Lucie Safarova en 2015. Pero la última en haberlas ganado fue Mary Pierce en 2000.

En un atípico torneo femenino en Roland Garros, las primeras espadas del tenis mundial fueron cayendo como piezas de dominó antes y a lo largo del torneo por diferentes motivos, abriendo la puerta a una final inesperada.

Fueron los casos de Simona Halep, baja antes del torneo, el abandono de Naomi Osaka antes de segunda ronda, el de Ashleigh Barty en 2ª ronda y las derrotas de Bianca Andreescu (1ª ronda), Karolina Pliskova y Belinda Bencic (2ª ronda), Elina Svitolina y Aryna Sabalenka (3ª), Serena Williams y Sofia Kenin (octavos), e Iga Swiatek (cuartos).