Caldillo rojo: Más que comida, es la memoria viva y la identidad cultural de El Palma

El Caldillo Rojo es un legado cultural y la identidad gastronómica de El Palmar, Quetzaltenango. Esta receta ancestral honra la memoria de quienes habitaron el Antiguo Palmar antes de la destrucción provocada por el Volcán Santiaguito.

El caldillo rojo es un platillo que forma parte del legado e identidad cultural gastronómica de El Palmar, Quetzaltenango.

Durante la fiesta patronal y festividades especiales, como cumpleaños y bodas, las familias palmarenses acostumbran prepararlo para degustarlo.

Hortalizas y verduras como papa, güisquil, zanahoria y repollo, son parte de los ingredientes esenciales para su preparación.

La preparación de este platillo ancestral reúne a las mujeres de la comunidad. (Foto: Ángel Revolorio)

Para los habitantes de esta localidad, la conservación de sus tradiciones y costumbres es sumamente fundamental y el caldillo rojo es un recordatorio de quienes habitaron en el Antiguo Palmar antes de ser destruido por la erupción del volcán Santiaguito.

La vecina, Rosa Coj Pérez, explicó: La preparación inicia un día antes, pues marinamos la carne con pimienta de castilla, comino molido y achiote en grano. Se deja reposar hasta el día siguiente para que tome el color rojo que lo caracteriza.

Durante el segundo día se prepara como un caldo normal: se le agregan las verduras, la carne, la hierbas frescas, como cilantro, y se sazona con sal al gusto. Al ya estar cocinado se sirve con tamalitos y chile.

Durante la fiesta patronal se realiza en grandes cantidades. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"Desde que éramos pequeñas aprendimos a cocinarlo, pues su sabor es delicioso. Las personas vienen de muchas partes a degustarlo, principalmente durante la fiesta patronal; además, como integrantes de la comunidad católica preparamos estos platillos para la venta y así también se recaudan fondos para la parroquia Santiago El Mayor", afirmó Coj Pérez.

La vecina Janeth Pérez tiene más 10 años de experiencia elaborándolo, junto a otras vecinas, durante la feria en honor a Santiago Apóstol.

Se requieren dos días para su preparación. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"Aprendí con mi madre, pues este platillo ha sido transmitido de generación en generación en todas las familias palmarenses, es sabroso y muchas personas vienen a deleitarse con su sabor", agregó Pérez.

"Este platillo es un símbolo y memoria de todas las personas que habitaron en El antiguo Palmar, es una receta que se ha transmitido de generación en generación y tiene un alto valor cultural para nosotros que conservamos la receta", finalizó Pérez.

El Palmar es uno de los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango, ubicado al suroeste. Su identidad es marcada por la geografía de la región y sus tradiciones, como sus bailes folclóricos y traje típico. La cercanía al volcán Santiaguito lo ha marcado históricamente.