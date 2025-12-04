Asiste gratis al espectáculo de Navidad en Orquesta de La Fráter

-

La Fraternidad Cristiana de Guatemala (La Fráter) presenta su espectacular "Navidad en Orquesta", un evento evangelístico totalmente gratuito que fusiona la excelencia musical, la interpretación teatral y la danza.

Este mega show revive la historia del nacimiento de Jesús con un ensamble de 29 músicos profesionales. Las funciones se realizarán el 13 y 14 de diciembre en el Mega Auditórium de La Fráter, Ciudad San Cristóbal, ofreciendo una experiencia familiar e imperdible para celebrar la verdadera esencia de la Navidad en Guatemala.





En la orquesta participarán 29 músicos profesionales. (Foto: Patricia Herrera/Colaboradora)

Revivir el nacimiento de Jesús a través de la música, el teatro y la danza es el principal objetivo del espectáculo evangelístico que Fraternidad Cristiana de Guatemala tiene preparado para los chapines a través de Navidad en Orquesta.

El espectáculo une la excelencia musical, la interpretación teatral y el arte de la danza para relatar la historia del nacimiento del hijo de Dios, con un enfoque artístico y espiritual.

Las presentaciones se realizarán los días 13 y 14 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Mega Auditórium de La Fráter Ciudad San Cristóbal, 1ra Calle 18-81 Sector B-1. La entrada es totalmente gratuita.





Los ángeles se harán presentes en la Navidad en Orquesta. (Foto: Patricia Herrera/Colaboradora)

"Cada elemento artístico ha sido diseñado para transportar a los asistentes al relato bíblico del nacimiento del Salvador, ofreciendo una experiencia conmovedora, familiar y llena de esperanza. El evento "es un regalo para Guatemala, una oportunidad para reflexionar, celebrar y vivir la verdadera esencia de la Navidad", explicaron los organizadores.

Detalles

La parte musical es la piedra angular del recital, pues se contará con un ensamble orquestal de 29 músicos profesionales, conformado por cuerdas, vientos y metales, bajo la dirección del maestro Ernesto Eugenio Calderón.





Navidad en Orquesta llega para revivir el nacimiento de Jesús con música, teatro y danza en un espectáculo lleno de arte y fe. (Foto: Patricia Herrera/Colaboradora)

La puesta en escena estará dirigida por Carlos López Pinto, actor y director con más de 37 años de experiencia en las artes escénicas. Su trabajo ha dado vida, durante más de 25 años, a la emblemática obra La Vía Dolorosa, presentada también en La Fráter.

La responsabilidad del montaje de la danza estará a cargo del bailarín profesional Juan Magaña, graduado de la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, director del ministerio JuDance y referente en la enseñanza de AcroDanza en Guatemala.

Los detalles hablan por sí solos, pues reúne a talento de distintas ramas del arte, por ejemplo: orquesta en vivo con 29 músicos, 6 músicos adicionales en producción musical, coro de 30 voces y coro infantil de 12 voces, 8 solistas, 8 bailarinas profesionales, un equipo de producción de más de 110 personas.





El pastor Jorge H. López, junto al elenco y colaboradores de Navidad en Orquesta. (Foto: Patricia Herrera/Colaboradora)

En torno al repertorio, el público podrá disfrutar de interpretaciones de piezas icónicas como: Obertura Navidad, Oh ven Emanuel, Hark the Herald Angels Sing, Obertura Navidad de Nigel Hess y John Rutter, Noche de Paz.

