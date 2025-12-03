Guatemala participa en la Semana de la Moda de Quito

El desfile reflejó el talento artesanal de comunidades de Quetzaltenango.
Con el objetivo de impulsar y dar a conocer a los diseñadores guatemaltecos a nivel internacional, DESIREE llega a la Semana de la Moda de Quito.
La diseñadora Desiree García tuvo una participación especial en el Quito Fashion Week, como parte de una alianza cultural y estratégica entre Guatemala Fashion Week (GTFW) y la organización de Ecuador.
La marca de moda de Desiree mostró con orgullo su más reciente colección denominada La transición, la cual presentó primero en GTFW hace unas semanas.
Como parte de esta colaboración, cuatro modelos guatemaltecos asistieron al evento: Priscila Soto e Ishizu Ezkenarzy de Nova Model Management y de la agencia IZ Management, Nataly David y Sebastián Villaverde.
Los diseños de las prendas fueron elaborados de forma artesanal por comunidades de Quetzaltenango y simbolizan un "puente entre lo ancestral y el futuro de la moda".