Guatemala participa en la Semana de la Moda de Quito

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 15:12
La diseñadora Desiree García presentó su nueva colección en Ecuador. (Cortesía Guatemala Fashion Week)

El desfile reflejó el talento artesanal de comunidades de Quetzaltenango.

Con el objetivo de impulsar y dar a conocer a los diseñadores guatemaltecos a nivel internacional, DESIREE llega a la Semana de la Moda de Quito.

La alianza cultural entre Guatemala y Ecuador brilló en la pasarela. (Cortesía Guatemala Fashion Week)
La diseñadora Desiree García tuvo una participación especial en el Quito Fashion Week, como parte de una alianza cultural y estratégica entre Guatemala Fashion Week (GTFW) y la organización de Ecuador.

La marca de moda de Desiree mostró con orgullo su más reciente colección denominada La transición, la cual presentó primero en GTFW hace unas semanas.

Cuatro modelos guatemaltecas participaron en la Semana de la Moda de Quito. (Cortesía Guatemala Fashion Week)
Como parte de esta colaboración, cuatro modelos guatemaltecos asistieron al evento: Priscila Soto e Ishizu Ezkenarzy de Nova Model Management y de la agencia IZ Management, Nataly David y Sebastián Villaverde.

La marca reafirma su compromiso con las raíces y la innovación. (Cortesía Guatemala Fashion Week)
Los diseños de las prendas fueron elaborados de forma artesanal por comunidades de Quetzaltenango y simbolizan un "puente entre lo ancestral y el futuro de la moda".

