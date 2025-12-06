¡Duelo de titanes! Rubín supera a Saravia por la mínima en el Nacional de Golf

-

Un día perfecto se presentó en Hacienda Nueva Country Club para el segundo día de competencia de la categoría Infanto Juvenil, del LXXIII Campeonato Nacional de Golf, en el cual los jóvenes y niños buscan el título del certamen más importante de este deporte, que se disputa en el país cada año.

Las categorías femeninas se encuentran realmente disputadas después de dos días competencia del certamen. (FOTO: Saúl López / ASOGOLF)

Sin duda alguna, la categoría más disputada de la competición es la de 15 a 18 años, masculina. En ella, existen dos nombres propios: Alexander Rubín y Fernando Saravia, quienes durante la jornada se intercambian el liderato de la división. Sin embargo, al final de este viernes, fue Rubín, quien se situó en la punta de la tabla, con un score total de 142, -2 bajo el par, pero seguido únicamente a un golpe por Fernando Saravia, quien ostenta un 143, -1 bajo el par. En la tercera posición se encuentra, Matías Calderón, quien tiene un score igual al de Saravia.

En la división de 15 a 18 años femenina, es la jugadora Daniel Hernández, quien comanda la clasificación con un score de 152, +8 sobre el par. La líder es seguida por Marian García, con un 179, +35 sobre el par, y en tercera posición se encuentra Ayelet Altalef, con un 181, +37 sobre el par.

Más de 50 jugadores, entre adolescentes y niños, se juegan el título en las diferentes divisiones del LXXIII Campeonato Nacional de Golf. (FOTO: Saúl López / ASOGOLF)

En la categoría masculina y femenina, de 13 a 14 años, Sara Castrillo, con un 156, +12; y Mateo Asturias, con un score de 147, +3, comandan sus respectivas tablas generales.

Este viernes, entraron en acción, las divisiones infantiles, las cuales solo jugarán tres días en el torneo, y así finalizar el próximo domingo. En la categoría de 11 a 12 años, Julián Klose y Carmen Cáceres, marchan en el liderato; mientras que, en 9 a 10 años, Mateo Castillo y Montserrat Fuentes, son los líderes.

En los dos días de competencia de las divisiones Infanto Juvenil, el campo, par 72, ha lucido en perfectas condiciones. (FOTO: Saúl López / ASOGOLF)

Las clasificaciones las cierran las categorías de, hasta 6 años masculina y femenina. En ellas Álvaro Ortega y Penélope Menéndez, se encuentran en el primer lugar, respectivamente.