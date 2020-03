El lado humano de la PNC y la PMT durante el Toque de Queda

Quedarse fuera de casa en pleno Toque de Queda es complicado. La mayoría de las personas portaban sus permisos. La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) colocaron varios puestos de registro para comprobarlo.

A los conductores no les gusta ser detenidos en un puesto de registro de la PNC. Sin embargo, los agentes paraban a todos los vehículos que pasaban por el lugar. El puesto estaba ubicado en la calle principal de Villa Hermosa, que conduce hacia Villa Nueva.

Muchos de los conductores no ocultaban su molestia. "Otra vez", reclamó un piloto. "Me acaban de parar", recalcó. Sin embargo, uno de los agentes de la PNC se acercó, le pidió disculpas y con mucha amabilidad le explicó: "Estamos haciendo nuestro trabajo por su bien". El conductor ya no refutó, entregó sus documentos y al marcharse se despidió con cortesía.

Durante más de media hora, Soy502 estuvo en el puesto de registro. Los agentes comentaron que muchos, casi la mayoría, reaccionan al principio con molestia y hablan mal. Incluso, se observó a un vehículo del Gobierno que no obedeció el alto. "Eso es frecuente, tienen permiso, pero deben identificarse", lamentó una joven agente de la PMT de Villa Nueva.

Sentido humano

Después de varios minutos de espera, un vehículo se escuchó en el horizonte, todos se prepararon. Cuando se detuvo, el piloto reaccionó molesto, al tiempo que levantó su brazo, en el que se observó un catéter.

Uno de los agentes de la PNC se acercó y con mucho respeto y sensibilidad le dijo: "Disculpe, yo sé que está cansado y seguramente con mucho dolor, pero hay toque de queda y debemos comprobar que usted no infringió la ley ¿Tiene algún permiso?", preguntó.

El hombre, un poco mayor, sacó una carta y se la mostró a los policías y uno de los agentes dijo: "Es de diálisis... déjenlo ir". El piloto, quien había tenido una actitud hostil se veía más calmado. Recibió de nuevo sus documentos, les agradeció con gentileza y se marchó.

Todos los vehículos están siendo revisados en los diferentes puestos de control, para verificar que lleven sus documentos en orden. (Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Luego el agente aseguró: "Ellos vienen cansados, ese tratamiento es bien complicado. La mayoría de centros de diálisis terminan como a las 3 de la tarde y antes de manejar o de subirse a un vehículo deben de esperar porque se marean, mejor que se vaya a su casa a descansar".

El agente llevaba muchas horas trabajando. Terminó su turno la noche del domingo a las 22 horas, en la madrugada fue trasladado hacia Sacatepéquez donde estuvo desde las 4 horas, hasta el medio día. "Dormí un poquito cuando llegué a la base", dijo como contento. Aunque empezó otra vez la jornada a las 15 horas y, según dijo, terminaría a media noche.

Tienen permiso para transitar

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que con el toque de queda el Gobierno autorizó la circulación a personas de varios sectores, entre ellos están los trabajadores de call center, los que presten servicios médicos y servicios alimenticios.

Además, se pidió "consideración" a las personas que tienen citas médicas debidamente registradas, por lo que se permitió el traslado, sin ninguna complicación.