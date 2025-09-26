Reddick para rato: Los Lakers anuncian la ampliación de contrato de su entrenador

-

Los Angeles Lakers anunciaron este jueves la ampliación del contrato de su joven entrenador, JJ Redick, y expresaron su confianza en el compromiso de LeBron James para la próxima temporada de la NBA pese a la incertidumbre sobre su futuro.

OTRAS NOTICIAS: Hansi Flick defiende a Joan García tras el error que obligó a la remontada del Barsa

Rob Pelinka, presidente de operaciones deportivas de la franquicia angelina, dio a conocer la renovación de Redick en una rueda de prensa de inicio de curso en la que estuvo acompañado por el propio técnico.

"Recientemente, se amplió el contrato de JJ solo para dejar claro que es nuestro líder en la cancha", declaró Pelinka, sin dar detalles del nuevo compromiso. "Creemos que es un entrenador especial que nos está ayudando a seguir definiendo la cultura de la excelencia de los Lakers".

Redick, que jugó quince años en la liga de básquetbol norteamericana, asumió la dirección de los Lakers la temporada pasada con un contrato por cuatro campañas.

Opening night is 30 days away pic.twitter.com/cLqgkIi0D7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2025

Sin ninguna experiencia en la banca, el técnico guió a los Lakers hasta el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

En los playoffs, sin embargo, su equipo sufrió una dolorosa eliminación en primera ronda ante los Minnesota Timberwolves a pesar del impactante fichaje del esloveno Luka Doncic, la estrella que aseguró el relevo de LeBron en el liderazgo de los Lakers.

Tras la caída ante Minnesota, "King James" ejecutó su opción para renovar por un año, en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers, algo que ha levantado muchas especulaciones, pero que igualmente para esta temporada parece que los angelinos le apuestan a todos con James y Luka como figuras.