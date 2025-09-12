"No me importa lo que digan de mí", expresó Lamine Yamal en una entrevista

-

La joven sensación Lamine Yamal se sinceró en una entrevista especial, en la que dejó varias frases curiosas sobre su pasado y presente al ser un futbolista de talla mundial.

TE PUEDE INTERESAR: El Madrid de Xabi Alonso se enfoca en mantener solidez defensiva

"Me ha cambiado la vida en todo. Antes podía hacer lo que quisiera: salir a tomar algo con mis amigos, pero ahora nada de nada, pero estoy feliz con mi situación actual", expresó el jugador del Barcelona.

Lamine también habló un poco de una de las grandes decisiones que tuvo que tomar, en un momento clave de su vida.

❤️ Lamine Yamal, sobre la CASA QUE LE COMPRÓ A SU MAMÁ y la felicidad de ver a su familia tranquila:



“Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio.



¿La casa que compré? A mi madre le pregunté la zona y le dije ‘la que tú quieras’.… pic.twitter.com/vNcmVhBla0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 11, 2025

"Si me habría gustado estudiar una carrera, pero no estoy hecho para eso. Les dije a mis padres 'si dependen de que yo trabaje, estamos jodidos, pero si me meto a futbolista, tranquilos porque voy a serlo'. Fue algo que a mi madre no le sentó muy bien, aunque lo fue asimilando poco a poco", aseguró.

También habló de su vida actual: "No me importa lo que digan de mí, ya me he acostumbrado. Al final me he dado cuenta de que, cuanto mejor esté jugando, más se hablará, porque no están pendientes de lo que hace todos los niños de 18 años, así que ya no pongo mucha atención".