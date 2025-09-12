El Madrid de Xabi Alonso se enfoca en mantener solidez defensiva

-

Xabi Alonso se prepara para volver a la actividad de La Liga con el Real Madrid, una en la que ha iniciado con una solidez defensiva destacada que espera mantener durante toda la campaña.

Los merengues solamente han recibido un gol en los tres partidos que ha disputado en el campeonato español, pero eso no es todo. La defensa del Madrid solo ha permitido 17 remates de sus rivales: Mallorca (9), Oviedo (6) y Osasuna (2).

Desde la temporada 2008-09, cuando se empezaron a llevar estadísticas detalladas, las de ahora se han convertido en el mejor registro de un conjunto blanco en un inicio de temporada.

Si se toma como base la campaña anterior, bajo el mando de Carlo Ancelotti, los madridistas ya habían permitido, a esta altura, 27 remates en contra. En la 2023-2024, fueron un total de 40, por lo que lo hecho hasta ahora es todo un logro para el cuadro madrileño.

Este registro, además, está solamente a cinco disparos de lo que hizo el Barcelona en la campaña 2008-2009, en la que únicamente permitió 12 remates, en lo que es la mejor marca en La Liga y que el madridismo espera se traduzca en título al final de la campaña.