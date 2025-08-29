Norris manda un mensaje al dominar las prácticas libres en Zandvoort

El británico Lando Norris dominó la primera y la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos, este viernes en Zandvoort, donde el veterano español Fernando Alonso sorprendió con su Aston Martin al ser el segundo más rápido del día.
Bajo un cielo caprichoso en este rincón de la costa neerlandesa, pero con el asfalto seco, Norris evidenció una vez el dominio de los McLaren.
Su compañero de escudería, el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, completó el Top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.
Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida del viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull.
El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que tuvo en esta jornada un trompo sin consecuencias, firmó el sexto mejor crono y su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, el octavo.
Para el sábado, los pilotos podrán realizar los ajustes que consideren en sus monoplazas durante la tercera y última sesión de ensayos libres, antes de afrontar la clasificación, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo.