Alcaraz sigue firme en el US Open, pero su rodilla da un pequeño susto

El español Carlos Alcaraz derrotó el viernes al italiano Luciano Darderi y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en un partido en el que encendió brevemente las alarmas al ser atendido en una rodilla.

En su triunfo número 80 en torneos de Grand Slam, el número dos mundial barrió a Darderi (34) por 6-2, 6-4 y 6-0 en apenas una hora y 43 minutos de juego.

Alcaraz, lanzado con 33 victorias en sus últimos 34 partidos, no se ha dejado un set en sus tres primeras rondas en Nueva York.

Este viernes le tocó abrir el programa matinal en lo que parecía un duelo muy plácido ante Darderi hasta la incertidumbre que recorrió la pista central en el segundo set.

Con el parcial igualado 4-4, y después de que el italiano le asestara el primer break del torneo, Alcaraz sufrió un percance en la rodilla derecha al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido.

Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado para embolsarse el segundo set.

Durante el descanso le hizo varias señales de calma a su equipo, que observaba con preocupación desde el palco.

"Me siento bien", dijo Alcaraz en la entrevista sobre la pista. "Sentí que algo no iba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos ya estaba bien".

Con este triunfo vuelve a poner presión a su gran rival, Jannik Sinner, que está obligado a superar la tercera ronda el sábado para no entregarle el liderato de la ATP al español.