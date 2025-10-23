¡Ed Sheeran en Guatemala! Así están los precios de las entradas para el concierto

-

Asa Promotions compartió los precios para el concierto de Ed Sheeran en Guatemala, como parte su "Loop Tour". El cantante británico ofrecerá un espectáculo musical por primera vez en el país.

El popular cantante Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Guatemala el próximo 27 de mayo de 2026 en el Estadio "Cementos Progreso". Luego de que su presencia en el país fuese anunciada, los organizadores difundieron detalles del costo de las entradas.

Venta y precio de las entradas

Los boletos para el concierto de Sheeran estarán a la venta a partir del próximo 27 de octubre en Ticketasa. Para poder verificar, puedes ingresar aquí.

Toma nota: se permitirá únicamente la compra de 6 entradas por transacción.

Fase 1: Preventa BAC

La primera fase se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre a partir de las 10:00 a.m. en Ticketasa.gt. Será una preventa exclusiva para tarjetas BAC. Habrá un 15% de descuento con tarjetas American Express y 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard BAC Credomatic.

Los descuentos son limitados: al agotarse podrás seguir comprando con tarjetas BAC y AMERICAN EXPRESS a precio normal.

Las entradas estarán limitadas en preventa, al agotarse la cantidad asignada para la preventa, ya no habrá disponibilidad hasta la venta general, que se llevará a cabo el 30 octubre. Esto garantiza la disponibilidad de entradas en la venta general.

Fase 2:

A partid del 30 de octubre en Ticketasa.gt, inicia la venta a todo público a precio normal, con cualquier tarjeta de débito o crédito.

Recuerda sumar Service Fee al precio de venta. Los descuentos aplican únicamente sobre el precio de venta sin el Fee.

Compra en Tarjeta de crédito https://g.bac.gt/CBEDSHEERAN

Compra en Tarjeta de débito https://g.bac.gt/CBEDSHEERAN

MIRA:

Sheeran regresa a Latinoamérica con el "Loop Tour", considerada por medios especializados como una gira mundial ambiciosa que iniciarán oficialmente a inicios de 2026 en Oceanía, tras la conclusión de su extensa gira "Mathematics Tour".

Esta nueva etapa latinoamericana está programada para iniciar en mayo de 2026 e incluirá siete países, siendo la cita en Guatemala el 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso. El "Loop Tour" promete una experiencia renovada para los fanáticos, con un nuevo diseño de escenario y producción visual de vanguardia.

El artista, de 34 años, presentará un repertorio que mezcla sus mayores éxitos globales con canciones de su más reciente trabajo discográfico, el álbum "Play", lanzado en septiembre pasado. Este álbum ha sido destacado por su fusión de ritmos y melodías, tomando inspiración de tradiciones musicales de la India y Persia, conectándolas con sus raíces del folk irlandés, y logrando debutar en el puesto número 1 en múltiples países alrededor del mundo.

Además, Sheeran sorprendió a sus seguidores con "Play – The Remixes EP", un proyecto que reimagina temas del disco mediante colaboraciones con talentos del sur de Asia.