Ed Sheeran traerá a Guatemala su "Loop Tour"

El cantautor británico Ed Sheeran se presentará por primera vez en Guatemala con su Loop Tour.

Sheeran supera los 92 millones de oyentes mensuales en Spotify. (Foto: Instagram/Ed Sheeran)

El ganador de 4 premios Grammy se presentará el 27 de mayo próximo en el Estadio Cementos Progreso, de la zona 6 capitalina.

"El momento que todos esperábamos llegó (...) Un show único que marcará un antes y un después en la música del país", señaló Asa Promotions en su perfil oficial.

De acuerdo con la promotora, la preventa de entradas comenzará el próximo 27 de octubre, mientras que la venta general será a partir del 30 de octubre.

El británico ha ganado 4 premios Grammy. (Foto: Instagram/Ed Sheeran)

Ed Sheeran es uno de los cantantes más exitosos del mercado anglosajón y a lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo.

El británico de 34 años también es conocido por colaborar con artistas como Taylor Swift en sus álbumes Red y Reputation.

Las localidades y precios de los boletos se darán a conocer próximamente, señaló la promotora.