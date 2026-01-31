SITÚA, la plataforma que ordena el mercado inmobiliario en Guatemala

-

Si estás pensando en comprar casa, apartamento o invertir tu dinero, una plataforma dio un paso importante para facilitarte la tarea.

En el marco de la Expo SITÚA, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala (ADIG) presentó oficialmente SITÚA, una plataforma digital diseñada para que los guatemaltecos dejen de dar vueltas en internet y encuentren toda la oferta formal en un solo lugar.

Encontrar información confiable en línea suele ser un dolor de cabeza por los criterios tan distintos que usa cada desarrollador. Por eso, ADIG creó esta herramienta institucional que reúne proyectos de empresas afiliadas al gremio, asegurando que la información disponible sea clara, de alta calidad y bajo criterios unificados.

"Sitúa nace como una herramienta para dar mayor orden, transparencia y confianza al mercado inmobiliario digital en Guatemala. Desde ADIG buscamos que quienes desean comprar o invertir cuenten con información clara, comparable y respaldada por el gremio", explicó Sophia Rámila, directora ejecutiva de ADIG, durante el lanzamiento realizado este 30 de enero.

El camino a una decisión inteligente

La plataforma está pensada estratégicamente para dos tipos de usuarios: aquellas familias que buscan un hogar propio y quienes quieren poner a trabajar su dinero mediante una inversión segura.

La ventaja de este ecosistema digital es que permite a las personas navegar según su objetivo específico, facilitando la comparación directa de precios, ubicaciones exactas y amenidades sin necesidad de saltar de un sitio a otro.

Este proceso ayuda a reducir drásticamente la confusión que genera el exceso de oferta dispersa, permitiendo que los interesados comparen "peras con peras" y tomen una decisión bien informada sobre su patrimonio.

Corte de cinta para inaugurar la Expo SITÚA, con personeros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. (Foto: Cortesía/Soy502)

Al tener acceso a datos reales y actualizados, los guatemaltecos pueden avanzar con mucha más certeza en sus trámites. Además, el respaldo gremial juega un papel fundamental, ya que todos los proyectos cuentan con el aval de ADIG, lo que eleva significativamente el estándar de confianza y seguridad durante todo el proceso de compra.

Para los desarrolladores, esta herramienta también representa una modernización en su visibilidad digital, permitiéndoles conectar con públicos que tienen una intención real de compra y dar un seguimiento más claro a su desempeño comercial.

Según ADIG, con este lanzamiento, el sector inmobiliario reafirma su apuesta por la innovación y la eficiencia en el mercado nacional. Así que, si ya tienes el enganche listo o estás evaluando opciones para el futuro, SITÚA se perfila como el nuevo punto de partida para tu próxima gran inversión.