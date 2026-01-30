AmCham Guatemala se congratula por firma de Acuerdo Comercial Recíproco

-

Según la Cámara, el acuerdo promueve las condiciones que favorecerán la inversión y la competitividad.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) celebró la firma del Acuerdo Comercial Recíproco con Estados Unidos y señaló que con esto se fortalece la inversión y el clima de negocios.

La postura de AmCham fue difundida en un comunicado de prensa que resalta que Guatemala "se convierte en el segundo país del hemisferio occidental en suscribir un acuerdo de esta naturaleza".

Aseguró que el acuerdo está "orientado a fortalecer la relación económica bilateral, profundizar la integración comercial y promover condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico sostenible".

AmCham Guatemala celebra la firma del acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos, convirtiendo al país en el segundo del Hemisferio Occidental en suscribir un acuerdo de esta naturaleza.



Reconocemos y agradecemos el trabajo del Ministerio de Economía y el Gobierno de… pic.twitter.com/kiosfIoEOP — AmCham Guatemala (@AmChamGT) January 30, 2026

La Cámara precisó que "es clave que la implementación del acuerdo considere de manera integral sus implicaciones en materia de barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación del comercio, así como su contribución al fortalecimiento de la economía y certeza jurídica".

Agregó que esperan que "los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras concretas para el clima de negocios y la atracción de inversión".

AmCham Guatemala consideró fundamental que "su ejecución vaya acompañada de procesos de diálogo público-privado, fortalecimiento institucional y políticas públicas de apoyo a las empresas".

Añadió que ese acompañamiento es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas para que "faciliten su adaptación a nuevos estándares, promuevan la inversión y contribuyan a la generación de empleo formal".

"Reiteramos nuestra disposición para colaborar técnicamente con las autoridades y aportar insumos que permitan maximizar sus beneficios para Guatemala, impulsando un comercio basado en reglas claras, transparencia, formalidad y respeto al Estado de Derecho, como pilares para un crecimiento económico sostenido y seguro", afirmó la Cámara.