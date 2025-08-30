Camión encunetado en la Villalobos provoca tránsito en el sector

La larga cola de autos ya alcanzó la altura del kilómetro 17, hacia la ciudad.
Agentes de la PMT de Villanueva reportaron un accidente en la cuesta Villalobos.
Un tráiler quedó encunetado esta madrugada, sin embargo, pese a que ya se trabaja con una grúa, el tránsito en el sector ha sido duramente afectado, con dirección a la ciudad capital.
La larga cola de vehículos ya llega hasta el kilómetro 17, cerca del sector del túnel.
Autoridades recomiendan tomar vías alternas.