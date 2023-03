¿Por qué le decían "Chabelo" al icónico comediante y cómo lograba su voz?

El querido comediante mexico-estadounidense "Chabelo", se caracterizaba por su peculiar tono de voz.

La mañana del sábado 25 de marzo se dio a conocer que Xavier López "Chabelo" falleció a la edad de 88 años por complicaciones abdominales.

Dicha noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Twitter del comediante, en donde también pidieron respeto a la familia durante estos momentos de luto.

"Chabelo" se ganó el cariño del público por su famoso programa matutino "En familia con Chabelo", pero pocos saben a qué se debe su nombre artístico y cómo lograba ese tono de voz que lo caracterizaba.

Chabelo logró conquistar a miles de familias con su programa de entretenimiento. (Foto: TVNotas)

La verdad tras su nombre

En 2015, el comediante reveló a la revista "Caras México" cómo surgió el nombre "Chabelo" que lo catapultó a la fama y con el que fue reconocido toda su carrera.

"Empecé a trabajar cuando comenzó la televisión, en ese tiempo era 'ejecutivo V': ve a traer refrescos, ve por esto, ve por lo otro", expresó.

Agregó que cuando inició Televisa, eran alrededor de ocho personas en el grupo y trabajó en el programa "Variedades" junto a otros artistas como el "Loco Valdez" y Sergio Núñez Falcón.

"Me pidieron que hiciera un sketch", continuó. "Me vio el señor Ramiro Gamboa, sacó un libro de chistes que él compraba, lo abrió en una página y me dijo 'lee este chiste'".

"Se trataba de un padre y un hijo que se llamaba Chabelo, lo leí y me salió la voz de niño y fue exactamente ahí donde nació Chabelo. O sea, nací de un libro de chistes", puntualizó.

Sobre la peculiar voz, admitió que no sabía realmente cómo la lograba. "No lo puedo explicar. Cuando sale Chabelo, sale la voz, cuando habla Xavier, sale mi voz normal", reveló el actor en ese entonces.

*Con información de TVNotas