¿Le gusta que le digan Gaviota? La confesión de Angélica Rivera

-

En una entrevista la ex primera dama de México, Angélica Rivera, fue cuestionada acerca de si le gusta que la llamen "La Gaviota".

La actriz recibió el apodo en 2007 por su personaje de Teresa Hernández en "Destilando Amor", el éxito fue tal que la hizo trascender. En aquella producción compartió créditos con Eduardo Yáñez y marcó a muchos televidentes con esta historia.

Foto: AFP.

¿Qué opina de ser llamada Gaviota?

"Nunca dejé de ser 'Gaviota', es que ya la gente me llama así. Ahora que estaba en un restaurante, me dicen: 'Gaviota, tu serie está hermosa, me encanta tu personaje de Eloísa'", contestó al respecto.

Foto: AFP.

¿Le molesta? Rivera comentó que le tiene un cariño muy especial a ese protagónico. "Gaviota me dio la oportunidad de internacionalizarme un poquito más, ha sido para mí un sello muy importante dentro de mi carrera, a pesar de que tuve la oportunidad de hacer telenovelas muy importantes y la verdad es que Gaviota se va a quedar siempre en el corazón de la gente y me gusta".

Acerca de todo lo que ha vivido expresó que su filosofía de vida es: "Ser feliz, estar en amor con las niñas. Tengo 55 años muy felices entonces yo creo que todo se refleja en la felicidad que uno trae adentro...".

MIRA: