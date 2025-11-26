"Legado de cumbres" es el nuevo libro de Jaime Viñals

-

El montañista, conferencista y escritor Jaime Viñals narra su más reciente travesía en su nuevo libro Legado de cumbres, disponible a partir de hoy.

El montañista relata su más reciente travesía. (Foto: Instagram/Jaime Viñals)

El noveno título del guatemalteco parte del récord Guinness que obtuvo el pasado 7 de abril, cuando completó la escalada de 14 volcanes nacionales en 14 días, el ascenso más rápido de la historia.

Fue precisamente un personero de Guinness quien lo motivó a escribir un nuevo libro, en el que da un giro a la narrativa. "Los anteriores son más motivacionales, pero este más poético sobre la geografía de Guatemala, su gente y los nahuales que rigen las normas de los volcanes", asegura.

Portada del nuevo libro, que fue escrito en español e inglés. (Foto: cortesía Jaime Viñals)

Legado de cumbres será el primero de sus títulos que se publica en dos idiomas, español e inglés. Viñals lo describe como de fácil lectura, entretenido e inspiracional, ya sea para subir montañas o superar tus propios récords.

"Todo es alcanzable en la vida, aunque no necesariamente el día que queremos. Hay que aprender a tener paciencia, ser resiliente y mantener una actitud de agradecimiento todo el tiempo", indica el primer latinoamericano en escalar el Everest en 2001.

El guatemalteco también es conferencista reconocido en Latinoamérica. (Foto: Ala Lima/Colaborador)

A pesar de haber conquistado las cimas más importantes, Viñals no se detiene. Ahora busca subir los 10 volcanes más altos del mundo, de los cuales ya lleva 5, y para 2026 tiene en la mira puesta en el Bonete, en Argentina.

A leer

El libro puede adquirirse mediante el portal: jaimevinals.shop/

Próximamente

Parte de las travesías de Viñals quedarán plasmadas en el documental Caminar entre gigantes, del director guatemalteco Jayro Bustamante. El título podría estrenarse en mayo de 2026, adelantó.