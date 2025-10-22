El legado franciscano que perdura en Esquipulas, Chiquimula

-

Construido hace 52 años, el convento San Francisco Belén destaca por su arte sacro y su Vía Sacra, punto de devoción en Esquipulas.

El convento y santuario San Francisco Belén, ubicado en Esquipulas, Chiquimula, tiene 52 años de fundación. Esta obra fue construida por los frailes franciscanos Bernardino y Antonio Quiñónez, con la ayuda de varios vecinos de la localidad.

Fue gracias a la ayuda del arquitecto Sergio Iván Búcaro que los religiosos construyeron el monasterio ubicado en el cerro Morola, así como las capillas del viacrucis y el salón de usos múltiples. Los pobladores fueron parte importante en la edificación, ya que colaboraron económicamente con donaciones para que fuera realidad.





La entrada a la Vía Sacra, donde los peregrinos y visitantes puede apreciar las 14 estaciones. (Foto: Archivo)

Independientemente de la obra física, los frailes crearon una valiosa obra de arte sacro con cuadros con un significado espiritual profundo, con el peculiar toque que identificaba a Fran Bernardino.

Estos cuadros embellecen el interior del santuario y el convento, los cuales poseen un gran valor material que representa la vida de Jesucristo y sus santos.





En la Vía Sacra se construyeron 14 capillas y cada estación representa la vía dolorosa de la pasión de Cristo. (Foto: Arhcivo)

Entre las instalaciones que también forman parte del convento destaca la Vía Sacra, una calle empedrada que conduce del barrio Jesús y María hasta la Capilla de la Virgen de Lourdes en el cerrito, en donde a un costado se construyeron las 14 estaciones del viacrucis.

El lugar es muy visitado por pobladores y turistas, quienes rezan el santo rosario y realizan diversas ceremonias por algunas etnias nativas de la región.





Desde el mirador puede apreciarse la ciudad de Esquipulas en todo su esplendor. (Foto: Hotel Elsi)

En 2016, el alcalde, Carlos Lapola, y su Concejo Municipal nombraron por Acuerdo Municipal esta calle y sus estaciones como la Vía Sacra, a la cual se le dio el nombre de los hermanos Bernardino y José Antonio Quiñónez.