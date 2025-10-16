Fundación y desarrollo de Estanzuela, 200 años después

-

Estanzuela, Zacapa: un municipio con raíces coloniales que celebra 200 años de fundación y desarrollo.

El municipio de Estanzuela conmemoró en fecha reciente sus 200 años de su fundación, que fue bajo el mando de la corona española en el año de 1,769.

Este fue elevado a categoría de municipio el 11 de octubre de 1825, y su primer alcalde fue Fernando Ordóñez.





Según el escritor, profesor e historiador, Noé Padilla, Estanzuela fue una propiedad particular, se le bautizó con el nombre que actualmente tiene, pero según vecinos, también se le conoció como Estanzuelita.

Inmersos en el siglo XXI, la actitud de sus pobladores logra hacer dinámica e interesante la vida y desarrollo de este pueblo que fue colonizado en la segunda mitad del siglo XVII y según la fuente oral y extractos de algunos manuscritos recopilados, fue una familia española de apellido Navas que primeramente se asentó en estos lares.

Juan Navas buscaba afanoso, tierra para establecerse, gustándole y visionando un panorama de buen futuro por la abundante riqueza natural descubierta en estas planicies, construyó una estancia para su familia y para proteger animales y pertenencias que traía consigo.

Cuando creció, a la comunidad la llamaron Estanzuelita, más adelante La Estanzuela. En la actualidad se registra oficialmente como Estanzuela, y en la Constitución Política del Estado de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente de 1,825, el 11 de octubre de ese año, quedó reconocido como municipio con el nombre de Estanzuela, perteneciente al circuito de Zacapa.





Del personaje español mencionado, allá por 1,740, inició su vida laboral con la crianza de ganado, seguido de otros coterráneos que pronto llegaron y se unieron a él, conformando luego un caserío al que bautizaron como la Estancia.

Por su parte, el economista Francisco Pinto, indica: "Hubo una vez una familia (española) que tuvo un sueño, en el sueño aparecía un lugar maravilloso donde podrían disfrutar del agua, de los árboles, de los frutos y animales silvestres, de inmensos prados con hierbas suficientes y jugosas donde podrían pastar sus ganados, de tierras para cultivarlas con amor y recoger cosechas abundantes, ellos eran pastores y trabajadores del campo".





200 años de fundación cumple Estanzuela

La familia soñadora dispuso partir hacia América, no abandonaron nada, simplemente se separaron de sus cosas, sus amigos, sus familias, de los parajes de la vieja aldea española que los había visto nacer, crecer y soñar, al fin de cuentas, se separaron únicamente de todo lo que no cabía en su equipaje.

Desembarcaron en un lugar lleno de verdor, el lugar verde se llamaba Guatemala; la familia soñadora bendijo la tierra a la que llegaba, adquirió provisiones, bestias de carga y algún ganado.





Después de unos días de viaje, divisaron un paraje atractivo, cercano a dos ríos caudalosos y limpios, con muchos riachuelos, tierras planas con pasto para el ganado y espacio para vegas de cultivo. Fundaron una estancia pequeña, pero con el firme propósito de hacerla crecer.





Y mucho tiempo después y tras varias mejoras, se le conoce al municipio como lo es hoy, lleno de desarrollo y sigue con espacios verdes. Con información de: Revista La Estancia, nov/2001.