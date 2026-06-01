Legionarios chapines: "Quimi" Ordóñez y Rubio Rubín marcan goles con sus clubes

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Los delanteros nacionales Arquímides Ordóñez y Rubio Rubín tuvieron protagonismo este fin de semana al hacerse presentes en el marcador con sus respectivos equipos en la USL Championship de Estados Unidos.

"Quimi" anotó el único gol del Loudoun United en la derrota 4-1 frente a Monterey Bay. El legionario ingresó para disputar el segundo tiempo y marcó el descuento momentáneo para colocar el 2-1 en el encuentro. Pese a la caída, su equipo se mantiene en la undécima posición de la Conferencia Este.

Por su parte, Rubín también logró anotar en la derrota 4-1 de El Paso Locomotive ante Lexington. El delantero convirtió desde el punto penal al minuto 89 para maquillar el resultado, mientras que su club continúa ubicado en la sexta casilla de la Conferencia Oeste.

Andrea Álvarez jugó los 90 minutos en el empate sin goles del Sevilla ante el Espanyol. (Foto: redes sociales)

En el futbol europeo, Andrea Álvarez fue titular con el Sevilla, que rescató un empate sin goles en su visita al Espanyol y se mantiene en la zona media de la clasificación.

Por su parte, Darwin Lom no vio acción con The Strongest en el clásico paceño frente a Bolívar, encuentro que se vio afectado por inconvenientes relacionados con la organización y la transmisión del compromiso.