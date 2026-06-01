El MP presentará acto conclusivo a cinco sindicados en caso "Piratas de la muerte"

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Por la imputación de nuevos delitos, el Juzgado Décimo Penal, a cargo del juez B, Jimmy Bremer, espera que el MP efectué el acto conclusivo contra cinco sindicados en el caso "Piratas de la muerte.

Para mañana lunes 1 de junio, en el Juzgado Décimo Penal, a cargo del juez B, Jimmy Bremer, tiene previsto escuchar el acto conclusivo del Ministerio Público (MP), en el caso "Piratas de la muerte", con cinco sindicados por la imputación de nuevos delitos.

Esto debido a que el pasado 4 de mayo, el MP renunció al plazo de tres meses para la investigación, por lo que el juez B Décimo Penal fijo para este lunes la fecha para la presentación del acto conclusivo.

A los cinco sindicados, en esta nueva imputación, el MP los señala de la posible comisión de los delitos de plagio o secuestro, asesinato en grado de tentativa, robo agravado y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

El caso "Piratas de la muerte" se trata de pilotos de taxis piratas que drogaban a sus víctimas para cometer ilícitos. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso

El caso "Piratas de la muerte", se trata de un grupo de personas que operaban en taxis piratas, en donde drogaban a sus víctimas para cometer los ilícitos señalados en las respectivas acusaciones.

De esa cuenta, según la investigación, se indica que los capturados asaltaban a sus víctimas engañándolos a ingerir bebidas para luego despojarlos de sus tarjetas de créditos y celulares.

Tras ejecutar 28 diligencias de allanamiento en varios municipios del departamento de Guatemala como Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Palencia, así como en Sanarate, el Progreso, el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad lograron la captura de 12 personas.