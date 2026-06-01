Agexport urge aprobar Ley Antilavado para evitar deterioro de la competitividad

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La institución enfatizó que es necesario evitar que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) urgió al Congreso de la República a aprobar la denominada Ley Antilavado.

El sector exportador advirtió que la falta de una legislación alineada con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría agravar las dificultades que ya enfrenta Guatemala para competir en los mercados internacionales.

La organización empresarial señaló que el país atraviesa una coyuntura compleja para el sector exportador, marcada por altos costos logísticos, rezagos en infraestructura, burocracia, problemas portuarios y una creciente presión sobre los mercados internacionales.

En ese contexto, consideró que no aprobar la iniciativa representaría un nuevo obstáculo para la economía nacional.

Según Agexport, la ausencia de un marco regulatorio actualizado podría incrementar la percepción de riesgo país, afectar la inversión extranjera, dificultar el acceso al financiamiento y generar impactos directos sobre la operatividad del comercio exterior.

Agexport urgió al Congreso aprobar la Ley Antilavado. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente de la organización Francisco Ralda, afirmó que la decisión de no aprobar la legislación podría convertirse en un factor determinante para la pérdida de competitividad de Guatemala.

"El país ya enfrenta barreras estructurales como costos logísticos superiores al promedio regional, problemas portuarios, exceso de trámites y falta de incentivos a la inversión. No aprobar esta ley sería profundizar aún más esas limitaciones", señaló Ralda.

La preocupación del sector exportador se produce en momentos en que varias actividades económicas muestran señales de desaceleración.

Agexport destacó que mientras en 2021 las exportaciones de vegetales crecían 10.9%, a marzo de 2026 registran una caída de 17.5%. En el caso de las frutas, el crecimiento pasó de 23% en 2021 a una contracción de 2.5% este año.

La organización también indicó que los sectores de acuicultura y pesca reportan una reducción de 15% durante 2026, mientras que más de US$1,530 millones en exportaciones guatemaltecas enfrentan actualmente un arancel del 10% para ingresar al mercado de Estados Unidos.

Bajo este panorama, Agexport considera que la falta de una legislación alineada con los estándares internacionales podría encarecer significativamente las operaciones financieras y comerciales vinculadas con Guatemala.

Entre los efectos potenciales mencionados por la entidad figuran incrementos de entre 100 y 400 puntos base en el costo del financiamiento externo, una eventual reducción de hasta 15% en la inversión extranjera directa.

Asimismo, podría haber mayores riesgos para mantener las corresponsalías bancarias internacionales, esenciales para el funcionamiento del comercio exterior.

La organización explicó que estas corresponsalías permiten operaciones como transferencias internacionales, cartas de crédito y mecanismos de financiamiento comercial utilizados por exportadores e importadores.

El Congreso no logró consensos en el primer semestre del año para aprobar la Ley Antilavado. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, advirtió que podrían registrarse aumentos de entre 25 % y 50 % en los costos de los servicios de financiamiento al comercio internacional, así como retrasos de entre tres y diez días en transferencias internacionales.

Estas situaciones impactarían directamente los flujos de pago y elevaría los costos operativos de las empresas exportadoras.

Agexport también alertó que Guatemala corre el riesgo de perder competitividad frente a otros países de la región que sí cuentan con marcos regulatorios actualizados y alineados con los estándares internacionales.

Esto podría reducir la capacidad del país para integrarse a cadenas globales de suministro y atraer nuevas inversiones.

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"El cumplimiento de estándares internacionales no es únicamente un tema regulatorio; es una decisión estratégica para proteger empleo, exportaciones, inversión y estabilidad económica", enfatizó Ralda.

La entidad recordó que la preocupación cobra especial relevancia debido a que Guatemala será sometida en 2027 a una nueva evaluación internacional bajo una metodología más exigente.

Ante este escenario, Agexport reiteró su llamado para que el Congreso apruebe la legislación en los próximos días, con el objetivo de cumplir con los estándares exigidos por el GAFI.

La institución enfatizó que es necesario evitar que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris, una situación que, según la organización, tendría efectos negativos para la inversión, el comercio exterior y la estabilidad económica nacional.