Unifut conquista el Clausura 2026 y alcanza su título 21 en la Liga Femenina

Cuilco estuvo muy cerca de igualar la serie en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina para lograr revalidar su título.
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Sin embargo, la ventaja obtenida por Unifut en el partido de ida terminó siendo determinante para la conquista del campeonato.
El conjunto huehueteco se impuso 2-0 en el duelo de vuelta disputado en el estadio La Regional gracias a un doblete de Jennifer Ortiz, quien marcó a los minutos 31 y 45+3 para mantener viva la esperanza de la remontada.
Sin embargo, el triunfo de 3-0 conseguido por las capitalinas en el encuentro de ida, disputado en el estadio Guillermo Slowing, le permitió quedarse con la serie por un marcador global de 3-2.
De esta manera, las de azul volvieron a reinar en el balompié femenino nacional al conquistar su título número 21 de Liga, ampliando aún más su historial como el club más laureado de la categoría.
El cuadro verdiblanco dirigido por "Mincho" Monterroso luchó hasta el último minuto en busca del gol que llevara la final al alargue, pero no logró completar la remontada. Aun así, cerró una destacada campaña con el subcampeonato.
Como reconocimiento a su gran temporada, Larissa Arias, futbolista de Cuilco, fue distinguida como la Jugadora del Torneo gracias a su sobresaliente rendimiento a lo largo del campeonato.